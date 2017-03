UNTI E BISUNTI 3/ Anticipazioni puntata 27 marzo 2017: Chef Rubio in Puglia e Molise

Chef Rubio (LaPresse)

UNTI E BISUNTI 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA 27 MARZO 2017: PUGLIA E MOLISE - Chef Rubio torna sul Nove con due episodi in replica della terza stagione di Unti e bisunti: stasera, lunedì 27 marzo 2017, viaggerà dalla Puglia al Molise pronto per nuovi assaggi. Si parte da Martina Franca, dove i veri protagonisti sono l’agnello con i lampasciuni (un vegetale detto anche cipolla canina) e i testicoli di capretto; per spostarsi poi a Jelsi, in Molise: qui Rubio assaggerà la mitica colazione del contadino, che non risparmierà un po’ di fritto proprio alle prime ore dopo l’alba, ma le ricette e gli incontri riserveranno altre sorprese. In un’intervista che aveva rilasciato in esclusiva a TvBlog agli esordi della terza edizione di Unti e bisunti, Rubio aveva ammesso di essere rimasto piacevolmente colpito in particolare dal Molise: “Abbiamo mangiato benissimo, le persone sono incredibili e abbiamo realizzato una delle puntate più belle di sempre”. Mentre il pubblico del Nove potrà nuovamente gustarsi, anche se solo televisivamente parlando, tutti gli assaggi di Rubio, lo chef sembra avere altre importantissime novità in vista. Sulla sua pagina Facebook ufficiale, infatti, ha condiviso il video promo di un nuovo programma annunciato per il prossimo maggio su DMAX, “È uno sporco lavoro”. Nelle immagini Rubio, vestito di tutto punto e con una ventiquattrore in mano, cerca di fermare un taxi venendo prontamente schizzato dall’acqua di una pozzanghera. Che cosa lo aspetta?

