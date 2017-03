Una vita / Anticipazioni italiane e spagnole: nuovo litigio per Cayetana e Teresa, cresce l'odio tra loro?

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: TERESA RITROVA LA FELICITA' CON FERNANDO? - Il peggio è passato per Teresa nelle puntate spagnole di Una vita? La protagonista femminile della telenovela ha affrontato una fase di grave depressione, dopo essere venuta a sapere della morte di Mauro, ma ora per lei le cose cominciano a migliorare. Per questo, la vedremo sempre più convinta che sia giunto il momento di dare una possibilità a Fernando, l'uomo che ha sposato e al quale ha promesso amore e fedeltà (anche se lui si è già rifatto gli occhi baciando Cayetana!). Ma proprio in questa fase in cui la dolce maestra proverà ad andare avanti, ritrovando la serenità di un tempo, qualcuno potrebbe essere pronto a sconvolgerla ancora una volta. Avrete sicuramente capito che stiamo parlando di Mauro, che potrebbe essere sfuggito miracolosamente all'attentato organizzato dalla terribile Cayetana. Cosa accadrà all'unione con Fernando se Teresa scoprirà che Mauro è sopravvissuto?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 27 MARZO: CAYETANA E TERESA ALLO SCONTRO - Una Vita tornerà quest'oggi su Canale 5 dopo la tradizionale interruzione del weekend. La presenza di Teresa a Calle Acacias sarà ormai una costante, dopo che Felipe le ha proposto di diventare la tutrice di Tano. Il fatto permetterà alla maestra di avere a che fare con Cayetana e le tensioni tra le due donne non mancheranno. Una prima occasione avrà luogo in occasione di un incontro alla Deliciosa dove si parlerà ancora del Patronato e della scuola in ricordo di Carlota. La vedova di German si confronterà duramente con il politico Felix de la Vega ma tale conversazione verrà interrotta proprio da Teresa, che esprimerà il suo punto di vista senza essere interpellata. Il fatto scatenerà la rabbia di Cayetana! Ad Acacias 38 ci sarà tempo anche per i festeggiamenti: ad essere protagonista di importanti novità sarà Maximiliano, grazie al nuovo incarico ricevuto dal Governo. Tutti i suoi amici e la famiglia saranno al suo fianco in un momento tanto importante...

