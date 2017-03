Uomini e Donne/ Anticipazioni: Gemma Galgani difende il suo legame con Marco Firpo, ma... (Trono Over)

Uomini e Donne

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: GEMMA GALGANI DIFENDE IL SUO LEGAME CON MARCO FIRPO - Gemma Galgani tornerà nello studio di Uomini e Donne con una nuova consapevolezza, che la porterà a difendere il suo legame con Marco Firpo contro tutto e tutti. I due protagonisti del trono over, infatti, hanno realizzato un’esterna molto speciale, nel corso della quale si sono lasciati trascinare dai sentimenti e da quell'affetto che non hanno mai messo da parte del tutto. Marco, però, non ha ancora dimenticato il passato e, spaventato da quanto accaduto, ha messo subito in chiaro le cose rivelando alla dama che forse, come coppia, potrebbero non avere un futuro. Il cavaliere, tuttavia, non si è tirato indietro di fronte alla possibilità di baciare ancora una volta la dama, che da parte sua non ha nascosto quei timori che ancora la tormentano dopo il loro precedente addio. L’ appuntamento romantico, che si è chiuso con le immagini di Gemma Galgani su un’altalena, ha scatenato i commenti di Tina Cipollari, che ancora una volta ha accusato la dama torinese di essersi fermata all'adolescenza e di lasciarsi andare un po’ troppo facilmente. La Galgani, da parte sua, si è difesa tirando in ballo la profondità della sua “vita emozionale”, ma gli opinionisti in studio non hanno potuto fare a meno di sottolineare come, solo pochi giorni prima, abbia scritto una lettera d’amore a Giorgio Manetti per ripercorrere le fasi della loro storia e confermare l’importanza dei suoi sentimenti.

