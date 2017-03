Uomini e Donne/ Anticipazioni: Mattia attacca, Rosa Perrotta si difende (Trono Classico)

Uomini e Donne

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS: MATTIA ATTACCA, ROSA PERROTTA SI DIFENDE - Nei prossimi episodi di Uomini e Donne, Rosa Perrotta finirà nuovamente nella bufera a causa di quella conoscenza pregressa con Alex che tanto ha fatto discutere i protagonisti del parterre di Uomini e Donne. La questione sarà tirata fuori da Mariano, che farà il suo esordio in puntata dichiarando il suo interesse per Desiree Popper e accusando Rosa di essere poco trasparente. La tronista, particolarmente irritata da queste nuove accuse, cercherà di precisare ancora una volta di aver già incontrato Alex in un paio di occasioni in compagnia di amici comuni, circostanza confermata anche dal corteggiatore, ma queste spiegazioni non convinceranno del tutto Mattia, convinto che la ragazza non sia del tutto sincera. Un’esterna, poco dopo, mostrerà il precedente chiarimento fra Rosa Perrotta e il corteggiatore che in seguito a un breve confronto si abbracceranno in maniera molto tenera. In studio, però, i sospetti prenderanno il sopravvento e Mattia, deluso dalla tronista, non riuscirà più a credere alle sue parole. Tina Cipollari, che già in passato si è espressa su questa situazione prendendo le difese di Rosa Perrotta, cercherà di ribadire ancora una volta il proprio punto di vista, invitando Mattia a preoccuparsi della questione soltanto quando avrà deciso da che parte stare.

