Uomini e Donne Oggi / Anticipazioni: quale Trono va in onda? Trono Classico, Giulia Latini tornerà in studio?

luca onestini e soleil sorge

Uomini e Donne, anticipazioni: oggi in onda il Trono Classico: Luca va a riprendere Giulia ma è sempre più vicino a Soleil (oggi 27 marzo 2017) - Ha inizio una nuova settimana anche per Uomini e Donne che vede oggi in onda una nuova puntata del Trono Classico. Maria De Filippi dà il via con le novità sulle due troniste Desirèe e Rosa e in particolare si inizia con Mariano Catanzaro che svela di aver preso la sua decisione: corteggerà la tronista brasiliana perchè di Rosa non si fida, viste le tante segnalazioni sulla conoscenza con Alex (come l'ultima che li vede accomodati sullo stesso lettino anche se in due momenti diversi). La Perrotta è molto infastidita da queste continue accuse e spiega nei dettagli dei tre incontri avuti con Alex nei quali c'erano anche altre persone. Si passa però a Giulia Latini che, dopo la scorsa puntata, si è sfogata con la redazione dicendosi delusa e amareggiata per il comportamentoavuto da Luca. Lui però la raggiunge in camerino e cerca di convincerla a non andare via come aveva anticipato, lei pur tornando a sorridere non se la sente di confermargli il suo ritorno.

Uomini e Donne, anticipazioni: oggi in onda il Trono Classico: Marco e Luca sempre più rivali a causa di Soleil (oggi 27 marzo 2017) - Anche Marco Cartasegna ha raggiunto in camerino una corteggiatrice, ed ancora una volta si tratta di Soleil. Marco cerca di capire il perchè del bacio con Luca e lei si dice molto attratta e presa da lui, cosa che al momento non c'è con Cartasegna non c'è; ecco perchè quest'ultimo lascia il suo camerino abbastanza contrariato. Tornati in studio, Maria De Filippi annuncia che Giulia è tornata, ma la discussione tra Marco e Luca verte ancora su Soleil e il battibecco infiamma lo studio e infastidisce non poco la Latini. A questo si va infatti ad aggiungere il fatto che l'esterna con Luca non è andata come lei sperava. Molte le incertezze della ragazza che trova dalla sua parte Jack Vanore che capisce le sue perplessità e preoccupazioni, ma dall'altra Gianni Sperti che la trova invece troppo pesante e capisce il perchè Luca abbia questo tipo di comportamento con lei.

