VIKINGS 4/ Anticipazioni puntata 27 marzo 2017: chi prenderà il posto di Ragnar?

Vikings 4, in prima Tv assoluta su Rai 4

VIKINGS 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, lunedì 27 marzo 2017, Rai 4 trasmetterà tre nuovi episodi di Vikings 4, in prima v per le reti in chiaro. Saranno il 16°, il 17° e il 18°, dal titolo "Crossings", "The Great Army" e "Revenge". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Nonostante la tempesta faccia oscillare l'imbarcazione e la situazione di pericolo, Ragnar e il figlio raggiungono il Wessex. I superstiti accusano tuttavia il re di averli messi in pericoli e Ragnar decide quindi che è meglio ucciderli, approfittando della notte. Intanto, Bjorn e la sua flotta seguono le ccose della Normandia, fino a scontrarsi in Rollo ed i suo uomini. I vichinghi hanno modo di raggiungere il castello e parlargli del viaggio verso il Mediterraneo, ma Rollo li prende in contro piede ed ordina che vengano rinchiusi nelle celle. Giorni dopo, chiede però a Bjorn di potersi unire alla sua spedizione e gli promette che una volta ritornati nel territorio lascerà libero il passaggio che possa portarli all'esterno. Una volta che Bjorn ha accettato l'accordo, Gisla attacca il marito e lo minaccia di interrompere il loro matrimonio. Nel frattempo, Sigurd viene catturato da Lagertha, mentre Ubbe riesce a prendere il controllo di Kattegat. Ecbert organizza in tutta fretta il rientro di Ivar in patria e decide di concedere a Ragnar di parlare con il figlio per l'ultima volta. Così il vichingo annuncia l'imminente esecuzione per mano di Aelle e gli chiede di assicurarsi che la sua morte venga vendicata. Consegna anche a Alfred l'oggetto più caro che gli è rimasto di Athelstan, il crocifisso, e fa notare ad Ecbert che all'ultimo momento l'amico aveva voltato le spalle agli dei vichinghi. Durante il tragitto, Ragnar viene colpito da alcune visioi su quanto fatto nella sua vita ed ha un breve incontro con Athelstan, a cui confessa di essere ateo. Raggiunga Nothumbia, viene portato al cospetto del re. Ecbert invece trova le vesti da monaco dell'indovino e decide di sfruttarle per uscire di nascosto dal palazzo ed assistere a quanto succederà al vichingo. Prima dell'esecuzione, Ragnar conferma che la sua vita è stata piena e di non avere alcun rimorso. Intanto, Ivar informa Sigurd e Ubbe di quanto sta accadendo, scoprendo allo stesso tempo che Lagertha ha ucciso Aslaug.

VIKINGS 4, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 27 MARZO 2017, EPISODIO 16 "CROSSINGS" - Lagertha in Norvegia ed Aethelwulf nel Wessex, riflettono sulle conseguenze della morte di Ragnar. I suoi figli iniziano invece ad organizzare il loro piano di vedetta. Ivar sfida Lagertha a singolar tenzone, ma riceve un rifiuto e le promette che un giorno la ucciderà. Intanto, Bjorn e Rollo raggiungono la Spagna, mentre Harald e Halfdan iniziano a complottare per rovesciare il trono di Lothbroks come parte della loro conquista in Norvegia. Floki invece è incuriosito dal suo primo contatto con l'Islam e costringe i vichinghi a risparmiare gli uomini che si trovano raccolti in preghiera all'interno della moschea. Quando Floki si rifiuta di avere un altro figlio, helga adotta Tanaruz, una bambina Moorish, come figlia. L'uomo con il mantello nero, l'incarnazione di Odino, annuncia ai figli che il padre è morto. EPISODIO 17 "THE GREAT ARMY" - Ubbe, Sigur e Ivar decidono di raccogliere un grande esercito per ritornare in Inghilterra e vendicare Ragnar. Prima di ritornare da Gisla e dai figli, Rollo offre le terre della Normandia a chiunque fra i norvegesi sia disposto a stabilirvisi. Intanto, Judith fa visita alla sua famiglia in Nothumbia e cerca di convincere Aelle ad unirsi con Ecbert per il prossimo attacco. Tuttavia, il padre mostra delle remore nel riforgiare l'alleanza con il Wessex. Ecbert continua ad istruire invece Alfred come futuro re e lo avverte di non fidarsi di nessuno e di pensare solo a se stesso. EPISODIO 18 "REVENGE" - Non appena l'esercito prende forma, Bjorn e Ivar discutono della leadership. Harald ha visto invece Ellisif, la donna di cui si è innamorato anni addietro, e che aveva voluto impressionare conquistando la Norvegia. La donna tuttavia si è già sposata con un conte danese di status sociale inferiore. Helga decide di unirsi a Tanaruz, ma Floki non accetta, mente Halfdan cerca di convincere il fratello ad uccidere Ellisif per riconquistare il proprio onore. Harald però crede che sia l'unica donna che abbia mai amato in tutta la sua vita e rifiuta.

© Riproduzione Riservata.