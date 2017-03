Veloce come il vento di Rovere, candidato a Miglior film, sarà vincitore del David di Donatello 2017?

David di Donatello 2017

VELOCE COME IL VENTO, IL FILM DI MATTEO ROVERE CANDIDATO A MIGLIOR FILM (DAVID DI DONATELLO 2017, 27 MARZO) – Tra poche ore si celebra l’edizione 2017 dei Premi David di Donatello con diretta sulla piattaforma di Sky per la conduzione di Alessandro Cattelan. Una eccezionale occasione per rivivere tutto il meglio dell’ultimo anno solare per quanto concerne il cinema italiano. Tra le pellicole maggiormente attese c’è Veloce come il vento candidato in ben sedici categorie tra cui quella per il Miglior Film. Un lavoro cinematografico nato da una coproduzione tra Rai Cinema e Fandango con la regia di Matteo Rovere il quale ha dato il proprio contributo anche per quanto concerne il soggetto e la sceneggiatura assieme a Filippo Gravino e Francesca Manieri. Il montaggio è stato curato da Gianni Vezosi, le musiche della colonna sonora sono di Andrea Farri mentre nel cast figurano Stefano Accorsi, Matilda Angelis, Paolo Graziosi e Lorenzo Gioielli. In attesa di conoscere il responso della giuria, conosciamo meglio questo film con la trama.

VELOCE COME IL VENTO, IL FILM DI MATTEO ROVERE CANDIDATO A MIGLIOR FILM: TRAMA (DAVID DI DONATELLO 2017, 27 MARZO) – Nel film viene raccontata la storia di una giovane ragazza di nome Giulia che sta per realizzare il suo sogno di diventare una pilota di macchine da corsa. Viene ingaggiata da un team ma alla prima gara del campionato, per Giulia e per il fratellino Nico c’è da fare i conti con l’improvvisa morte del padre colto da un infarto. Al suo funerale si rifà vivo a distanza di oltre dieci anni il fratello maggiore Loris assieme alla sua compagna. Loris era un pilota di grande talento che tuttavia ha gettato via la sua carriera per via della droga. Ora ha deciso di far ritorno a casa con Giulia che lo riaccolgono anche perché essendo minorenni, è l’unico modo per evitare l’arrivo dei servizi sociali. Ben presto Loris si renderà utile a Giulia mettendo a disposizione la sua esperienza maturata nel mondo delle corse anche perché su di loro grava un vecchio debito del loro genitore che per essere saldato richiede la vittoria del campionato da parte di Giulia. Loris si dimostrerà fondamentale per l’estinzione del debito riuscendo a rinsaldare i rapporti con i propri fratelli.

