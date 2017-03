CARTABIANCA/ Ospiti puntata 28 marzo 2017: Luigi Di Maio in collegamento

Bianca Berlinguer (LaPresse)

#CARTABIANCA, OSPITI PUNTATA 28 MARZO 2017: LUIGI DI MAIO - Bianca Berlinguer è pronta per condurre una nuova puntata di #CartaBianca, il programma dedicato all’attualità che il martedì (a differenza degli altri giorni della settimana, weekend escluso) occupa la prima serata. Tra gli ospiti, come lui stesso ha annunciato sulla propria pagina Twitter, ci sarà il volto del Movimento 5 Stelle e Vice Presidente della Camera dei Deputati Luigi Di Maio. Il politico, con il suo cinguettio, ha specificato che non presenzierà fisicamente in studio: “Questa sera sarò ospite a #Cartabianca in collegamento da Copenaghen. Dalle 22.10 in onda su @RaiTre”. Ieri #CartaBianca ha intervistato Romani Prodi, mentre più tardi la conduttrice lascerà spazio al duello, una formula che i telespettatori hanno ormai imparato a conoscere. La curiosità è alta anche in attesa di scoprire quale sarà l’ospite che farà capolino durante la fase finale della trasmissione. La pagina social di #CartaBianca ha dato appuntamento in prime time, “Grazie a tutti per averci seguito #cartabianca torna domani alle 21.15 su #Rai3” recita infatti il tweet, ma per il momento non ha specificato altri nomi.

