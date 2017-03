ALESSIA MARCUZZI/ La conduttrice ringrazia lo staff (Isola dei Famosi 2017, oggi 28 marzo)

Isola dei Famosi 2017

ALESSIA MARCUZZI, I RINGRAZIAMENTI DELLA CONDUTTRICE A TUTTO LO STAFF (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 28 MARZO) - Alessia Marcuzzi si prepara a condurre un nuovo appuntamento con L’Isola dei Famosi 2017: stasera, 28 marzo, non andrà in scena la semifinale. La rete ammiraglia Mediaset ha deciso per una piccola variazione, concedendo una settimana in più al reality. La finale è in programma mercoledì 12 aprile, un giorno dopo la partita Juventus-Barcellona. La conduttrice, con la sua solita eleganza e simpatia, dovrà nuovamente destreggiarsi tra i nuovi equilibri che si sono venuti a creare tra i naufraghi in Honduras, non dimenticando sorprese e segreti, come quello dell’Isola Primitiva che, al momento, ospita Moreno e Eva Grimaldi. Toccherà a lei cercare di portare a galla ragioni, svelare comportamenti e permettere ai naufraghi - che, a questo punto, si giocano davvero la finalissima - di poter dire la loro. Alessia Marcuzzi, vista l’imminente conclusione, ha voluto ringraziare personalmente tutta la produzione che si è occupata di questa 12esima edizione del reality di Canale 5: la presentatrice ha condiviso un video in cui Bettarini lascia la parola a tutti i membri dello staff, e ha aggiunto “Il #bettalinguaggio Un grande abbraccio a tutta la produzione che si trova lì in Honduras insieme a @stefanobettarin da più di due mesi!!!! Grazieeee”. Anche più tardi il supporto non mancherà: come se la caverà Alessia Marcuzzi tra gli ormai agguerriti (quasi) finalisti dell’Isola dei Famosi 2017?

ALESSIA MARCUZZI, EQUILIBRI RIBALTATI LA SETTIMANA SCORSA PER TUTTI I NAUFRAGHI (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 28 MARZO) - Nel corso dell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi 2017 trasmessa su Canale 5, Alessia Marcuzzi ha chiesto ai naufraghi Nancy Malena e Simone quale fosse la loro posizione in merito a Samantha, Giulio e Raz. Con grande sorpresa di tutti, i naufraghi si sono schierati dalla parte di Raz Degan, che vedendo quanto appena accaduto si è anche commosso. La Marcuzzi, durante la puntata di martedì scorso, ha inoltre mostrato numerosi filmati della notte trascorsa da Paola con Raz la settimana precedente. Un vero e proprio film. Ancora una volta, la presentatrice ha dunque puntato molto sulla storia d'amore tra i due. A fine puntata è stato inoltre ribadito che i concorrenti che saranno eliminati al televoto d'ora in avanti, fino alla semifinale, andranno sull'isola dei Primitivi e qui, contrariamente a quanto tutti si aspettavano, non dovranno sfidarsi in un secondo televoto con l'altro naufrago presente, ma potranno continuare la loro avventura fino alla semifinale. Soltanto allora, quando verranno decisi i finalisti che si contenderanno il successo, verrà indetto un maxi televoto nel quale i telespettatori saranno chiamati a scegliere un solo naufrago che potrà tornare in gioco per il premio finale.

© Riproduzione Riservata.