AMICI 16 SERALE 2017 / Anticipazioni registrazione: Morgan adora Thomas, Riccardo al centro delle polemiche

Amici 2017

AMICI 16 SERALE 2017, ANTICIPAZIONI E NEWS: RICCARDO MARCUZZO E L’INCIDENTE SOCIAL DI FRANCESCO FACCHINETTI - Il nuovo scoop di Amici 16 riguarda Riccardo Marcuzzo. Il cantante della Squadra Blu di Elisa, è finito ancora una volta al centro delle polemiche social: cosa è successo? Come ben sapete, Riccardo fa già parte della scuderia di Francesco Facchinetti e, durante il corso delle sfide tra inediti, sul web si era fatta notevole pubblicità proprio in favore del giovane da parte di volti noti dello spettacolo. Questa strategia aveva fatto storcere il naso a più di qualcuno fino a quando, nella giornata di ieri, Francesco Facchinetti si è palesato per sbaglio sul profilo Instagram di Riccardo. L’ex capitano uncino infatti, doveva fare alcune Instagram Stories sul suo account ufficiale e, per sbaglio, non si era accorto di essere ancora dentro al profilo del suo “assistito”. Ecco comparire quindi il suo bel faccione nell’account di Riccardo, a testimonianza che, oltre ad essere già nella sua scuderia, gestisce anche il suo profilo social. Probabilmente entrambi dispongono di questa possibilità ma, pensare che dietro Riccardo Marcuzzo ci sia già una macchina decisamente attiva, fa sembrare il tutto un poco “creato a tavolino” dal principio. Probabilmente Riccardo Marcuzzo non vincerà la 16esima edizione di Amici che, visti i primi presupposti del serale 2017, andrà nelle mani di Federica Carta ma, le basi per portare ad un successo il giovane cantautore lombardo ci sono già tutte. Cliccate qui per visualizzare lo screenshort a cui facciamo riferimento.

AMICI 16 SERALE 2017, ANTICIPAZIONI E NEWS: LE DICHIARAZIONI DI MORGAN - Lo scorso sabato sera è andata in onda la prima puntata del serale 2017 di Amici 16. Mentre l'ammiraglia Mediaset mandava l'appuntamento di debutto, sullo stesso palcoscenico si registrava la seconda puntata che vedrà la luce sabato 1 aprile a partire dalle 21.10. Dopo entrambe le manche vinte dai bianchi, Thomas contro Lo Strego ha avuto la meglio è quindi, il bizzarro cantautore ha dovuto abbandonare la scuola tra l'incredulità generale. Thomas, così come notato anche da Ambra Angiolini (durante il prime time), gode della stima incondizionata di Morgan. Ecco infatti cosa ha dichiarato il suo vocal coach: “E’ umile, ascolta e non si dà arie. Ma quest’anno quelli che apprezzo di più sono i ballerini. Si ammazzano di lavoro, stanno zitti, ascoltano i consigli dei loro coach. Ragazzi che sanno cosa vuol dire faticare”. Critiche invece per Mike Bird: "C'è chi si lamenta delle canzoni che assegno senza rendersi conto che gli sto facendo un favore. Michele Merlo per esempio, mi ha detto che dei Pink Floyd non se ne fa nulla e avrebbe preferito cantare il suo inedito. In più vuole essere chiamato Mike Bird. Ma si rende conto? A parte che Michele Merlo è meglio, come si può snobbare uno dei più importanti gruppi al mondo dicendo che dei Pink Floyd non frega a nessuno? Gli ho assegnato una poesia come 'Hey You' dei Pink e lui dice che vuole fare il suo inedito. Voglio formarlo musicalmente e aiutarlo ad avere una disciplina". Nel frattempo, Morgan ha espresso anche durante la seconda puntata del serale, tutto il suo dissenso nei confronti di Riccardo Marcuzzo, allievo della Squadra Blu di Elisa: ma cosa è successo di recente al ragazzo di “Sei mia?”.

AMICI 16 SERALE 2017, ANTICIPAZIONI E NEWS: TUTTO PRONTO PER IL SECONDO APPUNTAMENTO - Lo scorso sabato 25 marzo è andata in onda la prima puntata di debutto del serale 2017 di Amici 16. Sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, Maria De Filippi ha aperto i battenti della sedicesima edizione in prime time con protagonisti Morgan ed Elisa rispettivamente vocal coach della Squadra Bianca e Blu. Oltre ai due musicisti, abbiamo trovato nello studio di Roma anche Boosta e Alessandra Celentano con il cantautore di Monza e Rudy Zerbi insieme a Veronica Peparini al fianco della Toffoli. Cast quasi tutto rinnovato per il serale e così, anche la giuria è stata rimessa in piedi dal principio con la partecipazione di Ambra Angiolini, Daniele Liotti, Eleonora Abbagnato ed Ermal Meta (considerato il giudice più competente dell'intera gara). Mentre in televisione veniva mandato in onda il primo appuntamento di debutto, dentro gli stessi studi si registrava già la seconda puntata che vedremo in onda a partire il prossimo 1 aprile 2017 dalle 21.10 in poi sempre su Canale 5: chi è stato eliminato? Le anticipazioni apparse in rete, hanno già fatto un quadro preciso di ciò che è accaduto e, visti e considerati i numerosissimi spoiler della rete, in questi nuovi focus vogliamo descrivervi anche gli ultimi accadimenti e le news provenienti dalla scuola più talentuosa e famosa d'Italia. Per esempio, lo sapevate che Riccardo Marcuzzo è finito nuovamente nell’occhio del ciclone per “l’amicizia” con Francesco Facchinetti? Come mai l’allievo della Squadra Blu può avere questi “slanci” ancor prima della fine del talent show?

© Riproduzione Riservata.