Andrea Melchiorre e Martina Luchena fidanzati?/ Uomini e donne, Zanzibar galeotta per i due tra foto e baci!

Martina Luchena e Andrea Melchiorre

ANDREA MELCHIORRE E MARTINA LUCHENA, STANNO INSIEME? ALCUNI SCATTI ESCLUSIVI E UN BACIO FANNO CHIACCHIERARE I FAN (OGGI, 28 MARZO 2017) - È scoppiato l’amore tra Andrea Melchiorre e Martina Luchena? Il blog Il Vicolo delle News, grazie alla soffiata di una talpa, ha pubblicato degli scatti in esclusiva che hanno immediatamente scatenato i commenti dei fan dei due ex protagonisti del trono classico. Il loro rapporto er già parecchio chiacchierato, ma andiamo con ordine: Andrea Melchiorre, fisico scolpito e sguardo profondo, lo abbiamo conosciuto durante il percorso di Valentina Dallari come tronista. È stato uno dei corteggiatori all’interno della trasmissione di Maria De Filippi, e subito dopo ha raccolto un seguito davvero considerevole: oggi, come modello, gira spesso per il mondo. Negli ultimi giorni è stato infatti a Zanzibar, insieme a Martina e alla fidanzata di Andrea Damante, Giulia De Lellis (clicca qui per vedere una delle fotografie pubblicate su Instagram dalla giovane). I tre hanno posato per una linea di costumi, ma anche per loro non è mancato qualche momento libero: nelle fotografie condivise da Il Vicolo delle News, infatti, li si vede abbracciati teneramente, presumibilmente la sera. Un gesto che potrebbe far pensare ad una bella amicizia, come già si era vociferato in passato (clicca qui per leggere di più), ma che non esclude la nascita di una love story. Gli occhi testimoni della talpa, infatti, raccontano anche di un bacio tra il bel Melchiorre e l’ex corteggiatrice di Riccardo Gismondi. La domanda, a questo punto, è solo una: Andrea e Martina stanno insieme? Il tempo, forse, ci darà una risposta più certa…

