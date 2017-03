Aurora Ramazzotti fidanzata con Goffredo Cerza/ Chi è il ragazzo della figlia di Michelle Hunziker ed Eros

aurora ramazzotti fidanzata con goffredo cerza

Aurora Ramazzotti ha un nuovo fidanzato: ecco chi è Goffredo Cerza - Aurora Ramazzotti è felice e innamorata: la nota figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è volata a Londra e qui ha trovato l'amore in Goffredo Cerza. Giovane affascinante e con muscoli ben in vista, Goffredo è romano ma vive a Londra ormai da tempo ed è qui che infatti studia Medicina. Qualche scatto social aveva già mostrato una certa simpatia tra Goffredo e Aurora, ma la Ramazzotti ha deciso di ufficializzare questo amore con uno scatto postato su Instagram, dove si vede la figlia di Michelle stesa e tra le braccia di un misterioso ragazzo la cui identità viene svelata solo attraverso il tag al suo profilo. Quella tra Aurora e Goffredo non sembra tuttavia essere una conoscenza recentissima, anzi come mostrano gli scatti del ragazzo i due potrebbero essersi conosciuti nel corso della festa per i 40 anni di Michelle Hunziker. Una volta incontratisi a Londra - dove Aurora sta trascorrendo del tempo con l'amica Sara Daniele - la Ramazzotti e Goffredo hanno quindi avuto modo di approfondire la conoscenza, arrivando a provare per l'altro qualcosa in più di una semplice amicizia. E se Aurora mostralo scatto dei due in perfetta intesa, anche Goffredo pubblica un loro scatto che commenta con una dolce frase “Tutte le tue perfette imperfezioni”. Belli, felici e immanorati: non vediamo l'ora di scoprire il prosieguo di questa storia d'amore.

