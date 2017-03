BEAUTIFUL/ Anticipazioni americane e italiane: Eric e Quinn presto sposi?

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 28 MARZO: ERIC E QUINN PRESTO SPOSI - Quale conseguenze avrà l'ultimatum di Steffy ai danni di Quinn? La puntata di Beautiful di oggi pomeriggio confermerà come la Fuller non abbia nessuna intenzione di rinunciare ad un bocconcino tanto ricco e potente: dopo avere messo in guardia Ivy, chiedendole di riprendere la sua crociata di riconquista a Liam, la madre di Wyatt si opporrà alle richieste della nuora, rifiutando di fare un passo indietro. Ma le notizie sorprendenti non finiranno qui: poco dopo questo durissimo confronto, nel quale la donna dimostrerà di non dare ascolto a nessuno, Eric deciderà di esprimere i sentimenti per la sua compagna chiedendole di diventare sua moglie. Quinn accetterà la proposta di matrimonio? Del tutto ignaro di queste ultime novità, Ridge proseguirà il suo piano segreto con Brooke per entrare in possesso della maggioranza delle quote della Forrester Creations e liberarsi di Quinn una volta per tutte, quanto meno nella casa di moda...

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: KATIE SCOPRE LA VERITA' - Tra le persone che fino a questo momento hanno sospettato della tresca clandestina di Ridge e Quinn, va senza dubbio segnalata Katie, che fin dall'inizio ha notato qualche strano comportamento tra figliastro e matrigna. Sarà però nelle prossime puntate americane di Beautiful che la madre di Will noterà qualcosa di strano nella sorella, convinta che non tutto stia andando per il meglio tra lei e il fidanzato. Per questo Katie deciderà di affrontare l'unica persona in grado di dirle cosa stia davvero accadendo ovvero lo stesso stilista, al quale già in passato aveva esposto i suoi dubbi. Ricordiamo che solo qualche settimana fa, Ridge aveva negato di provare qualcosa per Quinn: rinnoverà questo sentimento? O ammetterà la verità? Ricordiamo che Katie non ha mai negato di sentirsi molto vicina ad Eric, diventato il suo vicino di casa dopo il trasferimento da villa Spencer: e se fosse lui l'uomo della sua vita?

