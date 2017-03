Anticipazioni Beautiful/ Puntata americana 29 marzo: Bridge al capolinea?

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 29 MARZO: I BRIDGE AL CAPOLINEA? - Il bacio tra Ridge e Quinn segnerà la fine dei Bridge? L'ipotesi sembra più che probabile nelle puntate americane di Beautiful nelle quali la Logan ha assistito con i suoi stessi occhi alla più improbabile delle scene. Le spiegazioni del fidanzato per ora non sono servite a nulla, anche se dovremo attendere l'appuntamento di domani per scoprire quali evoluzioni ci saranno nel loro rapporto. Per il momento, infatti, la coppia sarà in viaggio verso casa, rimandando qualsiasi decisione ai giorni successivi. Ma i rumors relativi al loro improbabile futuro insieme si fanno sempre più insistenti: sembra infatti che Brooke si renderà conto di dover dare una possibilità al suo rapporto con Bill proprio nel momento in cui lui sarà pronto a lasciare Los Angeles. Riuscirà a fermarlo prima che sia troppo tardi? Ma se questo sarà il ritorno di fiamma dei Brill, che ne sarà di Ridge?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 29 MARZO: LA ROMANTICA SORPRESA DI STEFFY - Beautiful tornerà domani negli Stati Uniti per una nuova imperdibile puntata caratterizzata dalla felicità di Steffy e Liam. La coppia si troverà ancora in Australia per il viaggio di nozze, mentre la famiglia Forrester si preparerà a fare ritorno a casa. Se i familiari vivranno più di qualche problema, soprattutto a causa della tresca clandestina di Ridge e Quinn, non si potrà dire la stessa cosa per i neo-coniugi Spencer che si ritroveranno soli, in una cornice da sogno. E mentre i fan di tutto il mondo già sperano che arrivi anche per loro il momento di diventare genitori, Steffy darà qualche indicazione al marito riguardo ad una piacevole sorpresa in arrivo per lui. E considerando la pazzia che ha sempre contraddistinto la Forrester, farà bene a preoccuparsi di questa idea! Cosa si inventerà questa volta, dopo il divertente arrivo in altalena davanti all'altare il giorno del matrimonio?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 29 MARZO: CRESCE IL SENSO DI COLPA DI QUINN - Steffy e Liam non saranno gli unici membri della famiglia Forrester a vivere in uno stato di assoluta felicità. Anche Eric e Quinn vivranno dei momenti romantici, o quanto meno questo sarà quello che penserà il patriarca Forrester, ovviamente del tutto ignaro dei sentimenti della moglie per Ridge. Domani a Beautiful, Eric organizzerà una serata indimenticabile per Quinn, per rendere speciale l'ultima sera in Australia prima del ritorno a Los Angeles. Ma se lui continuerà a pensare che tutto stia andando per il meglio, non si potrà certo dire la stessa cosa per la Fuller, che vivrà un fortissimo senso di colpa nei confronti dell'uomo che ha sposato. Ma come temuto fin dal primo momento, il loro matrimonio potrà durare a lungo? E' davvero difficile crederlo con questi presupposti, soprattutto tenendo conto che Ridge ha avuto il suo bel da fare per convincere Brooke a non rivelare al padre quanto da lei visto.

