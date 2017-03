Belen Rodriguez

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA SHOWGIRL SI “SEPARA” DA ANDREA IANNONE, FOTO (oggi, 28 marzo 2017) - Dopo una lunga vacanza in Qatar, per Belen Rodriguez e Andrea Iannone è tempo di separarsi. Questo, almeno, lascia intendere la showgirl argentina nel post pubblicato ieri sulla sua pagina Facebook: ”Tu mi mancherai..... @andreaiannone #quelsorrisosempreecomunque #buenviaje”. Ad accompagnare queste parole d’amore una bella foto (clicca qui per vederla) di Iannone a letto visto dalla prospettiva di Belen, mentre sorride standosene appoggiato al cuscino, col col petto nudo in parte nascosto dalle lenzuola. Il pilota di Moto GP, reduce da una brutta caduta in Qatar proprio quando aveva raggiunto la seconda posizione, è atteso tra due settimane in Argentina, la patria di Belen, dove si svolgerà il prossimo Gran Premio. I due fidanzati si separano ora ma sicuramente la showgirl non lo lascerà andare da solo nel suo paese e magari ne approfitterà per presentarlo ai suoi parenti che ancora vivono lì.

