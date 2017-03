Bar Rafaeli è incinta / Secondo figlio per la top model a soli 7 mesi dal primo

bar rafaeli incinta

Bar Rafaeli è incinta! Secondo bebè per la top model a soli 7 mesi dalla nascita della piccola Liv - Solo sette mesi fa la bellissima Bar Rafaeli metteva al mondo il suo primo figlio, ma l'emozione di mettere al mondo un figlio è stata talmente grande che la top model ha deciso di non aspettare tanto tempo prima di ripetere l'esperienza. Ed ecco che "Qualcosa sta cuocendo" in un pancino appena accennato, ma comunque ben evidente, che la Rafaeli mostra in un post pubblicato su Instagram alcune ore fa. Visto il fisico longilineo e statuario della top model, non c'è dubbio che in quel pancino accennato ci sia un altro bebè. Una grandissima gioia per la modella israeliana, sposata con l’imprenditore Adi Ezra, che non riesce a trattenere l'emozione e decide di annunciarlo a tutti con un post su Instagram che in pochi istanti ha raccolto migliaia e migliaia di like. Bar Refaeli e Adi Ezra si sono sposati nel settembre 2015 mediante una cerimonia nuziale blindatissima in un lussuoso resort con vista sul Monte Carmelo in Alta Galilea. La modella 31enne è poi diventata mamma per la prima volta della piccola Liv ad agosto del 2016 e oggi, a distanza di pochi mesi, annuncia di esserlo nuovamente. Tanti auguri alla bellissima coppia.

