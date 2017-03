Belen Rodriguez e Joe Bastianich nei guai/ Uno chef del Ricci: “Hanno giocato con la mia vita”

Belen Rodriguez e Joe Bastianich

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: UN EX CHEF DEL RICCI ACCUSA LA SHOWGIRL ARGENTINA – Guai per Belen Rodriguez e Joe Bastianich. La showgirl argentina e il famoso chef americano sono finiti sott’accusa dopo il servizio il servizio di Report andato in onda il 27 marzo 2017 su Rai 3 durante il quale sono stati evidenziati i meccanismi di alcuni dei ristoranti italiani più famosi. A mettere nei guai Belen Rodriguez e Joe Bastianich, proprietari del ristorante Ricci, è un ex cuoco che ha svelato di aver vissuto un vero incubo durante il periodo in cui ha lavorato agli ordini della showgirl argentina e del famoso chef. “Fino all'ultimo pensavo ‘ci sono grossi personaggi, è impossibile essere trattato come negli altri ristoranti'. E invece la delusione è ancora più grande perché i personaggi sono più grandi” – ha dichiarato a Report un ex cuoco del famoso ristorante milanese – “Il Ricci è di Bastianich, della Belen. Ero assunto in regola, mi capitava di lavorare anche 16-17 ore al giorno ma mi pagavano per 8 ore al giorno. Ed era sistematico. Mi lamentavo? Certo, ma la risposta era che se non mi stava bene me ne potevo andare”. L’ex cuoco del Ricci ha svelato la triste realtà lavorativa del ristorante tra le lacrime. L’ex chef, poi, ha concluso così il suo racconto: “E ti rendi conto che hanno giocato con la tua vita, non aprirò mai il mio ristorante. Ma non importa, quanti sogni ho bruciato ai miei figli senza che neanche si siano avvicinati, solo perché io ho voluto avvicinarmi al mio”. Un racconto amaro quello fatto dall’ex cuoco del Ricci che, deluso per il trattamento ricevuto, ha voluto mettere in luce gli aspetti scuri di realtà dorate. Ad oggi, Belen Rodriguez e Joe Bastianich non hanno ancora replicato.

