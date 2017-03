Chef Rubio Vs Fedez/ J-Ax in difesa dell'amico: "Morto di fama, sparati!"

Chef Rubio contro J-Ax

Chef Rubio contro Fedez, J-Ax corre in sua difesa e scoppia la lite su Twitter - Se Fedez è sempre più spesso protagonista di infuocati botta e risposta social, stavolta la palla è passata all'amico e collega J-Ax. Ciò che stupisce è lanciare frecciatine al veleno ai due rapper è chef Rubio, che in risposta a una dichiarazione fatta da Fedez al Corriere della Sera (dove raccontava di aver nascosto una pistola nello zaino a 14 anni) twitta: "Io nello zaino c'avevo la pizza bianca, mi madre non me dice quello che devo fa da circa 20 anni, e me vesto come ca*zo me pare @Fedez". Parole che, se hanno lasciato il diretto interessato silente, hanno però scatenato la pungente risposta di J-Ax: "E i ca**i tuoi nello zaino non lì tenevi? Sparati @rubio_chef #bastabullismo su @Fedez". Parole di fuoco che hanno dato il via a un botta e risposta che pare ancora non essersi concluso e che è continuato con un nuovo cinguettio dello chef di Unti e Bisunti.

Chef Rubio contro J-Ax, botta e risposta di fuoco su Twitter: i toni sono forti - Ecco infatti chef Rubio prendere nuovamente la parola e scrivere: "cucciolo mio, perché usi a sproposito il termine 'bullismo'? Ah dimenticavo che hai chi ti dice cosa dire #piangoacomando #ita. E poi te cascano i co*oni quando nella stessa frase trovi bullismo e sparati. Davvero avete un seguito? Se me li affidate me li accollo io". J-Ax torna a rispondere appellando lo chef "morto di fama" e invitandolo a mangiare una pizza con loro a Napoli, visto che al momento si trovavano lì. Ed ecco arrivare un'altra frecciatina dello chef, che risponde "Zio adesso sono a Cetara per una conference, per l'ape vengo sicuro se mi aspettate perché non ci sto più dentro #dropthemic. Grazie per il traffico raga, ora però pausa pranzo ve prego... schiscetta, birretta e si vola #baciaipupi", ma il rapper si fa più duro e lo accusa di essere un figlio di papà "con un team di autori che lavora per farti sembrare del popolo ma alla fine sei una #pussy. A zi ti chiami chef e manco sei uno chef. - e chiama in causa anche una nota showgirl - È come se Alba Parietti si facesse chiamare Al Naturale Parietti". Si sarà chiusa qui la disputa? Intanto Fedez rimane in silenzio...

© Riproduzione Riservata.