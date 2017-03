Claudio Sona / Uomini e Donne, l'ex tronista sbotta: "Non sono tornato con il mio ex!", e su Mario Serpa...

claudio sona

Uomini e Donne, Claudio Sona e Mario Serpa: è finita a causa di Juan Sierra? L'ex tronista chiarisce - La fine della storia di Claudio Sona con Mario Serpa è stato un durissimo colpo per i fan dei "Clario" e di Uomini e Donne. Il primo Trono gay si era infatti concluso con una romantica scelta e una storia d'amore che aveva fatto sognare un po' tutti, fino a quando un annuncio di alcune settimane fa ha svelato che tra Claudio e Mario è invece tutto finito. Cos'è accaduto tra i due? Quali sono stati i motivi di questa rottura? Sono queste le domande che si pongono ancora oggi i fan di Uomini e Donne e una risposta sembrava arrivata con uno scatto che ritraeva Sona con il suo ex, Juan Fran Sierra, e altri amici. Una foto che ha immediatamente sollevato il sospetto che il vero motivo della rottura tra Claudio e Mario fosse proprio l'ex del Sona. Una scoperta che ha scatenato delusione e tante critiche, ma che viene però smentita da Claudio che ha deciso di rompere il silenzio con un lungo post social.

Uomini e Donne, Claudio Sona si sfoga su Instagram: "Non sono tornato con il mio ex, i motivi sono altri!" - "Ho iniziato questo percorso in punta di piedi, spaventato per come sarebbe potuta cambiare la mia vita. - esordisce l'ex tronista, che ci tiene a chiarire i suoi sentimenti attuali - Mi dispiace che la fine della relazione con Mario sia stata una delusione per tutti noi, ma la vita è troppo breve per sprecarla a realizzare i sogni degli altri. - ecco poi smentira il ritorno di fiamma con il suo ex - Non ho una relazione con Juan e lui non ha nulla a che fare con la fine della relazione tra me e Mario, che vi posso garantire è dipesa da ben altri motivi che per rispetto non dico". Claudio conclude il suo sfogo social con una critica a chi è subito arrivato a conclusioni sbagliate: "Infangare il prossimo piuttosto che cercare di affermare sé stessi è facile, ma non è "be yourself". Non prendo in giro nessuno, sto soltanto andando avanti con la mia vita". Rimane ancora un mistero: quali saranno state allora le reali motivazioni che hanno portato a questo addio?

