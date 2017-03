David di Donatello 2017 / Pagelle: grande Alessandro Cattelan, pagina Valeria Bruni Tedeschi

David di Donatello 2017

DAVID DI DONATELLO 2017, I TOP DELLA SERATA - Una puntata ricca di emozioni, premi e tanto cinema tutto italiano quella dei David di Donatello che Sky ha voluto trasmettere anche in Chiaro su Tv8. Una scelta, questa, apprezzatissima da tutti gli spettatori che non hanno un abbonamento Sky alla pay tv che volevano però seguire la cerimonia di presentazioni senza perdersi i momenti salienti della serata. Ne avrà giovato sicuramente l'auditel e i social si sono arricchiti di tanti utenti in più. Altro momento assolutamente top, quindi premiante per i David, l'intro recitata che annunciava le "regole per vincere i David di Donatello" che ha visto protagonisti alcuni attori come Paola Cortellesi e Luca Argentero ma sopratutto uno straordinario interprete Alessandro Cattelan, che è stato anche il conduttore e presentatore principale della serata e che ha lanciato ufficialmente la cerimonia con un divertentissimo momento dedicato alla comicità e all'ironia basata su temi di attualità rivisitati in chiave più pungente. I FLOP DELLA SERATA - La puntata de I David di Donatello, dedicati al cinema italiano e che ha assegnato tanti premi importanti, ha raccolto molto consenso, salvo però accumulare una serie di momenti proprio "no" che hanno rovinato la serata. Tra i flop della serata, infatti, il poco tempo dedicato a tutti i vincitori dei premi, che infatti avevano poco più di 40 secondi (per l'esattezza 45 secondi) e dovevano riassumere in poche parole i loro pensieri ed emozioni dopo aver ottenuto il premio. Sarebbe stato più bello dedicare loro più spazio e l'opportunità di dire più cose senza l'ansia e la fretta del tempo che scorre. Tra i flop anche le "impreparazioni": moltissimi infatti, saliti sul palco per presentare candidature o ritirare premi, non sapevano le candidature, non ricordavano nomi o si sono confusi con le parole. (Pagelle a cura di Fabiola Granier)

