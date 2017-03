DiMartedì/ Ospiti e anticipazioni: Emmanuela Bertucci e Massimo Giannini (puntata 28 marzo 2017)

Giovanni Floris (LaPresse)

DIMARTEDÌ, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 28 MARZO 2017: EMMANUELA BERTUCCI E MASSIMO GIANNINI - Giovanni Floris torna ad accendere i riflettori sull'attualità politica, sociale ed economica nel nuovo appuntamento con DiMartedì in programma stasera, 28 marzo 2017, su La7. La carne al fuoco, guardando ai sette giorni appena trascorsi, è tanta: sulla pagina Facebook ufficiale del talk show è stata pubblicata una fotografia scattata durante la realizzazione di uno dei servizi che vedremo in onda più tardi, e sono stati anche annunciati i nomi di alcuni degli ospiti che affiancheranno il conduttore. Si parte con un volto noto da coloro che bazzicano l’informazione e i dibattiti televisivi: quello di Massimo Giannini, editorialista di Repubblica e noto conduttore, che fino all’anno scorso ha tenuto il timone di Ballarò sulla terza rete nazionale. Insieme a Giannini, spesso accolto da Floris nel corso di questa edizione di DiMartedì, ci sarà anche l’avvocato Aduc Emmanuela Bertucci (clicca qui per vedere il post dalla piattaforma social). Dallo scorso gennaio, quando Maurizio Crozza ha salutato La7 per sbarcare su Discovery con il nuovo show Fratelli di Crozza, è il comico Maurizio Lastrico ad occuparsi della copertina satirica del programma.

