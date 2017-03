EVA GRIMALDI/ La difficile convivenza col rapper Moreno (Isola dei Famosi 2017, oggi 28 marzo)

Eva Grimaldi

EVA GRIMALDI, DIFFICILE LA CONVIVENZA CON MORENO (ISOLA DEI FAMOSI 2017, 28 MARZO) - Eva Grimaldi è stata eliminata da L'Isola dei Famosi 2017 nel corso della puntata del 21 marzo ma ha avuto la possibilità di continuare la sua avventura nella spiaggia dei primitivi insieme a Moreno Donadoni. Tuttavia, dopo una settimana di convivenza, non sono mancati alcuni scontri tra i due. La Grimaldi ha accusato il rapper ex vincitore di Amici di non fare molto sull'Isola e tra i due sono volate parole forti. Donadoni ha intimato a Eva di tacere ma lei non si è fatta mettere i piedi in testa dal giovane. Tutto è partito da una frase che il rapper ha esclamato dopo l'arrivo della pioggia, che lo ha spinto ad andare a proteggere il fuoco - preziosissimo - con il proprio corpo, e che ha fatto scattare la Grimaldi, e tutta la discussione che ne è conseguita. La mattina seguente, però, tra i due concorrenti che si stanno giocano un posto in finale, sembrava essere tornata la pace...

EVA GRIMALDI, L'AMBIGUA CONCORRENTE DEL REALITY (ISOLA DEI FAMOSI 2017, 28 MARZO) - Eva Grimaldi è sicuramente la naufraga di questa dodicesima edizione dell'Isola dei Famosi 2017 più ambigua. Il suo atteggiamento è sembrato poco chiaro fin dall'inizio. Nelle prime puntate è rimasta in sordina, dimostrandosi molto sottotono rispetto alla performance che ci ha offerto durante Pechino Express. Che la fame le abbia giocato brutti scherzi? C'è da dire che ha sempre cercato di darsi da fare, cucinando per gli altri, ma ha perso un po' del suo via via col passare del tempo. È tornata in auge solo con l'arrivo sull'Isola della compagna Imma Battaglia ma alla fine non è riuscita a scamparla di fronte al televoto con Simone e Raz. Con l'avvicinarsi della finale, l'attrice dovrà tirare fuori il meglio di sè e mettersi, davvero, in gioco dimostrando il suo potenziale.

EVA GRIMALDI, UNA GAFFE SULLA FICTION? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, 28 MARZO) - Eva Grimaldi è la concorrente che ha fatto più gaffe in quest'Isola. Dopo aver detto, in un fuori onda, che sarebbe andata via il 28 marzo (nel filmato non si capisce però a cosa si riferisse esattamente), a pochi è sfuggita la presunta defaillance in merito al titolo di una fiction in cui ha recitato. Durante la prova ricompensa della puntata del 21 marzo in cui sia lei che Moreno sono stati chiamati a un test riguardo le loro reciproche vite, la Grimaldi ha detto ad Alessia Marcuzzi che il titolo Il coraggio e la passione era sbagliato e che la fiction in cui aveva recitato si chiamava solo Pupetta. Il popolo del web e soprattutto dei social si è subito scatenato, credendo che la Grimaldi non ricordasse il nome esatto: in realtà anche Eva è dalla parte della ragione. La fiction in questione si chiama infatti Pupetta - Il coraggio e la passione... Gaffe scampata, questa volta!

