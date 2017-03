Elena Morali & Gianluca Fubelli/ Fidanzata con "Scintilla": scambio degli anelli da Barbara d'Urso?

elena morali e gianluca fubelli

Elena Morali e Gianluca Fubelli stanno insieme: 17 anni di differenza tra la 'Pupa'e il noto comico "Scintilla" - Elena Morali e Gianluca Fubelli stanno insieme. Dopo numerose voci, la conferma è arrivata qualche tempo fa, con alcuni scatti social e con una esibizione sul palco di Colorado Cafè, in cui si sono presentati a tutti come coppia. Elena Morali è diventata nota per aver partecipato a ‘La pupa e il secchione’, Gianluca Fubelli invece è il comico di ‘Colorado’ meglio conosciuto con il nome d’arte di Scintilla. La loro storia d'amore dura ormai da circa 8 mesi, ma solo di recente la bella Morali ha iniziato a postare le loro foto di coppia sui social network, confermando le voci di una loro relazione. Gialuca ha conosciuto Elena prorpio a Colorado e qui, dietro le quinte, pare sia nata prima un'intesa e poi l'amore. Tra i due ci sono ben 17 anni di differenza (lei ha 26 anni, lui 43), dettaglio che non assolutamente minato il loro rapporto che oggi continua a gonfie vele. Nel corso di un'intervista a Domenica Live, Elena Morali ha parlato proprio di questa relazione con Gianluca svelando: “Un giorno è scoccata la scintilla e non ci siamo più lasciati. Lui è una persona meravigliosa, che auguro a chiunque di conoscere. Questo ve lo dico da amica, prima ancora che da fidanzata. Ciò che possiede al suo interno è qualcosa di magico”. Elena Morali è nota anche per la sua relazione con Renzo Bossi ma anche per flirt con personaggi dello sport del calibro di Jorge Lorenzo, Guè Pequeno e Valentino Rossi.





© Riproduzione Riservata.