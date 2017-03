GIULIO BASE/ Il re del reality perde la sua corona? (Isola dei Famosi 2017, 28 marzo)

Giulio Base

GIULIO BASE, ANCORA SCONTRI CON RAZ DEGAN E IL RESTO DEL GRUPPO (ISOLA DEI FAMOSI 2017, 28 MARZO) - Il re sta per cadere. È l'aria che si respira in queste battute finali dell'Isola dei Famosi 2017 che vede grande protagonista Giulio Base, alleato con Samantha De Grenet nella corsa alla vittoria. Nel corso degli ultimi giorni, le tensioni sulla spiaggia dell'Homo Sapiens hanno raggiunto le stelle e Giulio Base ha accusato i suoi compagni di avventura di essere caduti sotto la dittatura di Degan. Quest'ultimo sembra dettare tutte le regole e Nancy, Malena e Simone sembrano essere suoi seguaci. L'ultimo dissapore è nato per decidere i torni del controllo del fuoco e sono volate parole forti tra i due registi. Giulio Base ha sfidato Raz a "decapitarlo" proprio come accadeva durante la rivoluzione francese. E, non è finita qui. L'attore ha fatto un'escursione con la sua amica De Grenet raccogliendo anche delle lumache di mare e decidendo di offrirle ai loro amici. Inaspettatamente, il gruppo si è rifiutato di accogliere l'offerta e Base è rimasto molto male per questo.

GIULIO BASE, SUPERERÀ LE NOMINATION? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, 28 MARZO) - Giulio Base è finito in nomination con Samantha De Grenet e Malena e la sua permanenza nel reality risulta molto a rischio. Buona parte del pubblico è ormai convinto che Base abbia manipolato gli altri concorrenti, non esponensodi mai ma tessendo da dietro le quinte le sue tele insieme alla "regina" De Grenet. L'essere, almeno apparentemente, politically correct è stato visto come un elemento a suo sfavore e i telespettatori avrebbero preferito vedere le sue tattiche alla luce del sole, prefendogli perfino Raz Degan, fin troppo folle e "squilibrato" in queste settimane e che è stato talmente tanto attaccato dagli altri concorrenti e dallo stesso Base che è considerato ormai un martire votato alla vittoria. Giulio Base e Raz Degan si sono scontrati spesso in questa edizione ma sembra ormai certo che questa battaglia, la definitiva, possa venir vinta proprio dall'israeliano.

GIULIO BASE, LE SUE TATTICHE NON HANNO CONVINTO (ISOLA DEI FAMOSI 2017, 28 MARZO) - Nella puntata del 21 marzo dell'Isola dei Famosi 2017, Giulio Base è stato oggetto delle critiche di Alessia Marcuzzi, la quale ha tacciato Base di non essersi esposto ma aver comunque manipolato gli altri. Base, però, ha affermato come lui abbia provato a far uscire il suo vero sè nel programma ma che comunque è un gioco, amava i reality da spettatore e diventandone concorrente si è reso conto di come sia importante saper giocare. Ognuno vuole arrivare alla fine e le nomination fanno parte del gioco. Vladimir Luxuria è andata molto pesante con Giulio Base e ha coniato il termine "paraculage" per definirlo.

