IL CAVALIERE OESCURO/ Su Italia 1 il film con Christian Bale (oggi, 28 marzo 2017)

film prima serata

IL CAVALIERE OSCURO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 28 MARZO 2017: IL CAST - Il cavaliere oscuro, il film in onda su Italia 1 oggi, martedì 28 marzo 2017 alle ore 21.10. Una pellicola d'azione realizzata negli Stati Uniti d'America nel 2008 diretta da Cristopher Nolan (Interstellar, Inception, L'uomo d'acciaio) ed interpretata da Christian Bale (L'uomo senza sonno, American psycho, American hustle - L'apparenza inganna), Heath Ledger (10 cose che odio di te, I segreti di Brokeback Mountain, Il destino di un cavaliere) e Gary Oldman (Leon, Il quinto elemento, Dracula di Bram Stoker). Il film è il seguito di Batman begins, diretto nel 2005 dallo stesso Nolan. Con questo film il regista è riuscito a riportare alla popolarità il personaggio di Batman, il più noto supereroe della DC Comics insieme a Superman e Wonder Woman. Dopo una serie di film di succeso negli anni '90 il franchise di Batman era stato affondato dai flop Batman Forever del 1995 e Batman e Robin del 1997. La pellicola è stata dedicata a Heath Ledger, morto poco dopo la realizzazione del film. Per la sua interpretazione del Joker, Ledger ha vinto un Premio Oscar, un Golden Globe e un premio BAFTA come migliore attore non protagonista, tutti e tre consegnati postumi. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IL CAVALIERE OSCURO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 28 MARZO 2017: LA TRAMA - A Gotham City è finalmente cominciata una vera e propria guerra al crimine che spadroneggia in città. A difendere i cittadini ci sono Batman (Christian Bale), il Commissario Gordon (Gary Oldman) e il nuovo Procuratore Distrettuale Harvey Dent (Aaron Eckhart), ma anche una serie di imitatori dell'uomo pipistrello che agiscono protetti da maschere e tute da hockey. Un nuovo criminale, Joker (Heath Ledger), esordisce rapinando una banca dove si ricicla denaro sporco, sfidando così sia i protettori della legge che i loro nemici. Joker compare però a sorpresa ad una riunione di boss mafiosi, dove presenta il suo piano per permettere alla criminalità di riappropriarsi di Gotham City, uccidere Batman. Il piano di Joker è però tortuoso e prevede innanzitutto l'omicidio di Harvey Dent e quindi quello del sindaco, entrambi falliti per l'intervento di Batman. Nello sventare quest'ultimo il Commissario Gordon perde però la vita, e su Batman le pressioni si fanno sempre più forti. Bruce Wayne è quasi deciso a dichiarare pubblicamente di essere Batman, quando a sorpresa Harvey Dent stesso convoca una conferenza stampa in cui ammatte di essere Batman. Ora tutti gli occhi della città, compresi quelli di Joker e di Batman stesso, sono puntati sul Procuratore.

© Riproduzione Riservata.