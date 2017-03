IL NEGOZIATORE/ Su Canale Nove il film con Samuel L. Jackson (oggi, 28 marzo 2017)

film prima serata

IL NEGOZIATORE, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 28 MARZO 2017: IL CAST - Il negoziatore, il film in onda su Canale Nove oggi, martedì 28 marzo 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere thriller – azione dal titolo originale The Negotiator, una produzione americana realizzata nell'anno 1998 per la regia di F. Gary Gray mentre nel cast sono presenti diversi attori piuttosto famosi come nel caso di Samuel L. Jackson, Kevin Spacey, Vanessa Zima, David Morse, John Spencer e Kenan Thompson. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IL NEGOZIATORE, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 28 MARZO 2017: LA TRAMA - Ci troviamo nella città di Chicago dove sovente le forze dell'ordine si ritrovano a dover fare i conti con tentativi di rapine in banco con tanto di presa di ostaggi. In questo genere di situazioni le forze dell'ordine hanno sviluppato la figura del negoziatore ed ossia un uomo in grado di venire a patto con i criminali giocando da un punto di vista psicologica per risolvere la questione in maniera pacifica. Uno dei migliori negoziatori di tutta Chicago è Danny Roman (Samuel L. Jackson). Roman nel corso della propria carriera ha saputo risolvere diverse situazioni intrigate mostrando un eccezionale self control impedendo che i rapinatori potessero arrecare danni fisici ai malcapitati ostaggi. Ben presto il povero Roman sarà costretto a fare i conti con una surreale situazione che lo vede implicato in prima persona o quanto meno questo è quello che esce da un indagine portata avanti dagli Affari Interni. In particolare l'uomo è vittima di un complotto che ha portato ad indicarlo quale responsabile di un omicidio e come se non bastasse gli viene contestata una gestione piuttosto allegra dei fondi pensione della polizia. Sono state costruite ad arte una serie di prove che sembrano inchiodarlo. Roman dopo anni di onesta carriera fatta di tante missione portate brillantemente a compimento si ritrova suo malgrado ad essere estromesso dalla polizia con il ritiro del distintivo e della propria arma. L'uomo cerca di capire attentamente quello che sta succedendo e la sua consumata esperienza lo porta a prendere una clamorosa decisione ed ossia quella di entrare nel quartiere generale degli Affari degli Interni armato e quindi prendere in ostaggio alcuni addetti dell'ufficio per riuscire ad avere giustizia. Le forze dell'ordine si occupano delle vicenda inviando sul luogo una serie di agenti tra cui un altro abile negoziatore di nome Sabian (Kevin Spacey) col quale sovente Roman si era ritrovato a collaborare. I due negoziatori si ritroveranno l’uno contro l’altro per capire quello che sta succedendo e quindi arrivare ad una pacifica soluzione del caso.

© Riproduzione Riservata.