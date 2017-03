IL SEGRETO/ Anticipazioni puntata spagnola 29 marzo: chi è l'uomo misterioso che incontra Carmelo?

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 29 MARZO: L'INCONTRO MISTERIOSO DI CARMELO - Le sorprese e i colpi di scena sono all'ordine del giorno nelle puntate spagnole de Il Segreto, nelle quali Cristobal Garriguez è riuscito ad impossessarsi di tutti gli averi di Severo, credendolo morto. In realtà è rimasto Carmelo a vegliare sugli affari e le ricchezze dell'amico, che ha fatto credere nel suo decesso e in quello di Candela, cercando rifugio da Lucas. Carmelo avrebbe dovuto incastrare il figlio illegittimo di Salvador Castro, ma fino ad ora non ha raggiunto il suo scopo, cacciandosi spesso in grossi guai (non ultimo l'attentato ai danni dell'amico Raimundo). La situazione sarà presto destinata a subire un importante cambiamento? Dovremo attendere la puntata di domani per scoprire una novità davvero importante su Leal, che si preparerà ad incontrare un uomo misterioso in un luogo appartato. Di chi si tratterà? I fan della telenovela spagnola non hanno dubbi: si tratterà di Severo, di ritorno a Puente Viejo per compiere la sua vendetta...

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 29 MARZO: PEGGIORANO LE CONDIZIONI DI RAIMUNDO - Le condizioni di salute di Raimundo desteranno ancora grande preoccupazione, tanto che sarà ancora prematuro considerarlo fuori pericolo dopo l'attentato della chiesa. Nella puntata de Il Segreto di domani, infatti, il padre di Emilia sarà vittima di una brutta crisi che farà temere ancora una volta al peggio. A sorpresa, però, il dottor Zabaleta non porterà brutte notizie: nonostante la pericolosità di questa crisi, essa sarà un segnale di miglioramento che permetterà di sperare ancora nel suo completo recupero. Emilia e Donna Francisca potranno tirare un momentaneo respiro di sollievo: Raimundo si rimetterà prima del previsto? Ricordiamo che l'ex locandiere si trova alla villa, dove viene accudito dalla Montenegro, pur contando sull'aiuto anche della figlia. Pensando solo alla salute del padre, Emilia ha anche ritirato la denuncia ai danni della ricca signora, ritenuta il mandante dell'attentato. Avrà fatto la scelta giusta?

