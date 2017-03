IL SEGRETO/ Anticipazioni spagnole e americane: cresce il rischio di attentati, chi sarà la prossima vittima?

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 28 MARZO: CRESCE LA PREOCCUPAZIONE A PUENTE VIEJO? - Il rischio attentati si farà sempre più concreto in quel di Puente Viejo, dove tutti gli abitanti saranno in gran fermento. Ne avremo conferma nella puntata de Il Segreto che andrà in onda questo pomeriggio su Canale 5 e nella quale Hernando deciderà di non rivelare a Severo i rischi che potrebbe correre molto presto. Anche Donna Francisca penserà di essere la prossima vittima degli anarchici, tenendo molto alta la protezione intorno alla villa e uscendo di casa solo se accompagnata dall'inseparabile Mauricio. Nel frattempo Ramiro proseguirà le sue indagini, seguendo l'ordine impartitogli dal sergente Longinos per scoprire l'eventuale covo di anarchici a Puente Viejo. Anche le sue ricerche confermeranno quelli che erano stati già i sospetti dell'esercito e dei servizi segreti ovvero che molto presto a Puente Viejo potrebbe accadere qualcosa di terribile. Ma riusciranno a fermare questi progetti prima che essi diventino realtà?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: BEATRIZ HA RAGGIUNTO IL SUO SCOPO! - Le puntate spagnole de Il Segreto non concederanno ampio spazio solo ai problemi di Camila e Hernando, oltre che alle conseguenze dell'attentato a Raimundo. Vanno segnalate, infatti, importanti novità anche per quanto riguarda Beatriz e Matias, diventati una delle coppie più amate della telenovela spagnola. Il metodo usato dalla figlia di Hernando per far ingelosire il suo ex fidanzato, come consigliato da Lucia, sembrerà avere gli esiti sperati: Matias sarà sconvolto nel vedere il nuovo look di Beatriz, e ancor di più nello scoprire che la giovane si è recata al cinema con un altro uomo. E con questi presupposti i veri sentimenti del figlio di Emilia e Alfonso diventeranno sempre più evidenti, anche davanti agli occhi di Beatriz. Sarà per questo che deciderà di preparare un'ultima mossa, per indurlo ad ammettere di non avere mai smesso di amarla. Raggiungerà il suo obiettivo?

