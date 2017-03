IO LORO E LARA/ Su Rete 4 il film diretto e interpretato da Carlo Verdone (oggi, 28 marzo 2017)

film prima serata

IO LORO E LARA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 28 MARZO 2017: IL CAST - Io, loro e Lara, il film in onda su Rete 4 oggi, 28 marzo 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere commedia realizzata in Italia nel 2010 ed è stata diretta ed interpretata da Carlo Verdone, nel cast figurano anche Laura Chiatti, Anna Bonaiuto, Marco Giallini, Angela Finocchiaro e Sergio Fiorentini. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IO LORO E LARA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 28 MARZO 2017: LA TRAMA - Un presbitero missionario di origini romane di nome Carlo (Carlo Verdone) per tantissimi anni ha prestato servizio in diverse missioni in Africa. Ad un certo punto della propria vita per una serie di vicende si ritrova un pò confuso rispetto alla propria vocazione e con l'obiettivo di ritrovare il filo conduttore della propria vita decide di ritornare a Roma dalla propria famiglia convinto che questo possa essere di grande aiuto. Tuttavia l'uomo si ritrova a non avere neppure un instante da dedicare a se stesso venendo letteralmente schiacciato dalle tante questioni e problematiche che gli vengono presentate dai propri familiari. Un particolare a preoccupare i propri fratelli e sorelle è il fatto che il loro anziano padre si sia invaghito di una giovane badante di origini moldave di nome Olga che peraltro ha sosto e che questa possa sfruttare la sua influenza per mettere le mani sul patrimonio di famiglia. inizialmente Carlo non sembra pensarla alla stessa maniera dei propri fratelli ma deve ricredersi allorchè suo padre in maniera abbastanza clamorosa decide di comprare e regalare alla moglie una costosa automobile. Una notte il loro presagio sembra materializzarsi nel momento in cui sotto la casa paterna viene avvistata un'ambulanza. I medici presenti sul luogo parlano di un morto e subito il pensiero a Carlo ed ai suoi fratelli corre nei riguardi del padre secondo loro vittima di un perverso piano da parte di Olga. La realtà dei fatti è però molto differente in quanto a morire è invece Olga. Nella casa vi trovano un afflitto genitori inviperito nei loro riguardi e soprattutto pronto ad accusarli di essere stati loro a causare quella immane tragedia. Ai funerali della donna si presenta la figlia di Olga, Lara che il suo padre acquisito decide di affidare alle cure di Carlo imponendo che quest'ultimo convivi insieme a lei in una casa di famiglia. Poco alla volta tra loro si instaura un bellissimo rapporto che vedrà Carlo occuparsi delle mille problematiche della giovane donna costretta a fare mille lavori per occuparsi del suo piccolo figlio. La storia avrà un finale assolutamente a sorpresa che permetterà a Carlo di capire meglio quello che effettivamente vuole dalla vita.

