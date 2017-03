Isola dei Famosi 2017 / Nona puntata: diretta, nomination e eliminati (oggi, 28 marzo)

Isola dei Famosi 2017

ISOLA DEI FAMOSI 2017, NONA PUNTATA: DIRETTA E NOMINATI, CHI 'USCIRÀ' STASERA? (OGGI, 28 MARZO) - Nono appuntamento con L'Isola dei Famosi 2017: stasera, martedì 28 marzo 2017, Alessia Marcuzzi sarà pronta a riaprire i collegamenti con la Palapa, dove scopriremo chi tra i tre naufraghi in nomination - Giulio Base, Samantha De Grenet e Malena - verrà eliminato dal pubblico. I telespettatori del reality sanno bene che il prossimo a dover lasciare l'Honduras finirà invece sull'Isola dei Primitivi insieme a Moreno e Eva Grimaldi, ma non è affatto semplice fare un pronostico. L'attrice a luci rosse è finita in nomination dal momento che, a detta di Samantha De Grenet, potrebbe essere tre gli elementi più deboli all'interno del gruppo di naufraghi rimasti in gara. Dall'altra parte, il 're' e la 'regina' Giulio e Samantha hanno perso l'appoggio dei compagni e - forse anche a causa degli scontri con Raz Degan - non sembrano affatto godere del favore del pubblico. Il più nominato è stato proprio il regista, finito 'nel radar' la settimana scorsa, quando ha cercato di difendersi incalzato anche dalla conduttrice de L'Isola. Sarà proprio lui a incontrare nuovamente Moreno ed Eva? Tra qualche ora avremo il verdetto...

ISOLA DEI FAMOSI 2017, NONA PUNTATA: DIRETTA, QUALE SARÀ L'ESITO DELLA PROVA LEADER? (OGGI, 28 MARZO) - Raz Degan è stato il leader, durante l'ultima settimana a L'Isola dei Famosi 2017: l'israeliano era dunque immune alle nomination degli altri naufraghi, e ha potuto trascorrere una settimana tranquilla. La nuova prova leader tornerà però a scombinare tutte le carte in tavola: la prima considerazione da fare è certamente legata al numero di appuntamenti che ci separano dalla finalissima. Troppo esiguo per potersi permettere di non considerare la sfida come fondamentale. Il naufrago vincitore, infatti, potrà scampare il televoto proprio la settimana che precede la semifinale, e dunque arrivare dritto dritto all'ultima puntata, certo, magari in nomination. L'altro aspetto è legato invece al tipo di prova che la redazione deciderà di mettere in campo: se la forza sarà ancora la caratteristica principale da sfoggiare, Raz Degan potrebbe partire avvantaggiato. Il fisico di Simone è prestante, ma gli stenti paiono averlo indebolito: anche Giulio potrebbe uscirne sconfitto contro l'israeliano. Se invece le abilità da mettere in campo saranno altre, il verdetto potrebbe essere alquanto imprevedibile. Chi sarà il fortunato (o la fortunata) a vincere?

ISOLA DEI FAMOSI 2017, NONA PUNTATA: DIRETTA, FOCUS SULL'ISOLA DEI PRIMITIVI? (OGGI, 28 MARZO) - Non mancherà un focus sull'Isola dei Primitivi durante il nono appuntamento con L'Isola dei Famosi 2017: Moreno, dopo una settimana in solitaria, ha diviso lo spazio e i compiti con la nuova arrivata Eva Grimaldi. Tra i due non sono mancati alcuni scontri: l'attrice e il rapper se la sono dovuta vedere con la pioggia, e Eva in particolare sembra non aver gradito una frase di Moreno, accorso in tutta fretta a proteggere le fiamme del fuoco con il suo corpo. La lite tra i due è in seguito rientrata: durante i sette giorni passati hanno anche cercato di risolvere il mistero dei paguri, che sembrano essere sempre in grado di liberarsi dalla scatola in cui vengono riposti. Nonostante gli sforzi dei due eliminati - compreso quello di posizionare un grosso masso sopra per non farli scappare - tutto è sembrato inutile: che cosa ci sarà dietro? È come accoglieranno Eva e Moreno l'arrivo del nuovo naufrago, uno tra Samantha, Giulio e Malena?

