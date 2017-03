LA CASA DEGLI SPIRITI/ Su Rai Movie il film con Meryl Streep e Jeremy Irons (oggi, 28 marzo 2017)

film prima serata

LA CASA DEGLI SPIRITI, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 28 MARZO 2017: IL CAST - La casa degli spiriti, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 28 marzo 2017 alle ore 21.20. Una pellicola del 1993 scritta e diretta da Bille August (Treno di notte per Lisbona, Pelle alla conquista del mondo, I miserabili) ed interpretata da Meryl Streep (Dove eravamo rimasti, Mamma mia, Il diavolo veste Prada), Jeremy Irons (Batman vs Superman - Dawn of justice, Lolita, Il mistero Von Bulow) e Winona Ryder (Edward mani di forbice, Beetlejuice - Spiritello porcello, Il cigno nero). La trama del film nel dettaglio.

LA CASA DEGLI SPIRITI, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 28 MARZO 2017: LA TRAMA - Esteban Trueba (Jeremy Irons) è un proprietario terreno cileno, dispotico e tirannico sia nella gestione della hacienda che della sua famiglia. Il film segue tutta la sua vita tramite episodi distanti anni fra loro, e l'evoluzione della famiglia, dagli anni '20 del XX secolo fino alla rivoluzione del 1973 che portò al potere Pinochet. Dopo aver avvelenato per errore la sua prima fidanzata, Esteban ne sposa la sorella Clara (Meryl Streep), una ragazza capace di vedere il futuro. Quando Esteban scopre la figlia Blanca (Winona Ryder) che amoreggia con un compagno di giochi, Pedro (un giovanissimo Antonio Banderas), figlio di un mezzadro di simpatie comuniste, scaccia quest'ultimo e manda la figlia in collegio. Dopo la morte di Clara e la partenza di Blanca sarà la nipotina Alba a mantenere vivo nel nonno un ultimo sprazzo di umanità. L'uomo, ormai anziano, nel frattempo ha fatto carriera in politica ed è diventato Senatore per il partito conservatore. Proprio la destra conservatrice darà appoggio al golpe militare di Pinochet, e Blanca, per la sua vicinanza ai comunisti, verrà imprigionata ed interrogata sotto tortura. Il vecchio Esteban, ormai tradito dalla rivoluzione e rimasto solo e abbandonato da tutti, cercherà di prodigarsi almeno per salvare la figlia alla terribile prigionia e farla riunire con Pedro.

