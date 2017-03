LA REGINA DEI CASTELLI DI CARTA/ Su Cielo il film con Noomi Rapace (oggi, 28 marzo 2017)

film prima serata

LA REGINA DEI CASTELLI DI CARTA, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 28 MARZO 2017: IL CAST - La regina dei castelli di carta, il film in onda su Cielo oggi, martedì 28 marzo 2017. Una pellicola cinematografica svedese dal genere thriller realizzata nel 2009 diretta da Daniel Alfredson ed ispirata al romanzo poliziesco del giornalista Stieg Larsson, morto prematuramente prima della pubblicazione del libro. Il romanzo è il terso ed ultimo della trilogia Millenium. La storia da cui riparte il film La regina dei castelli di carte riprende le vicende avvenute nel capitolo precedente della storia ovvero La ragazza che giocava col fuoco. Sia il cast che il regista sono rimasti invariati tra l'una e l'altra pellicola. Nel cast sono presenti tra i principali attori Noomi Rapace, Michael Nyqvist e Lena Endre. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LA REGINA DEI CASTELLI DI CARTA, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 28 MARZO 2017: LA TRAMA - Lisbeth Salander, ferita con un proiettile alla nuca, è ricoverata d'urgenza in ospedale, dove si trova suo padre Alexander, anch'egli ferito. Le condizioni della ragazza sono davvero critiche e la sua sopravvivenza è appesa ad un filo sottilissimo. Per le ferite riportate è costretta all'immobilità a letto. La copertura del padre rischia all'improvviso di saltare una volta e per tutte e nel frattempo la Sezione Speciale di analisi, un'agenzia segreta e criminale interna alla Sapo, è alla ricerca di un modo per sbarazzarsi definitivamente di Lisbeth, che rappresenta per loro un grave pericolo. La ragazza ha infatti intenzione di rivelare al mondo intero l'esistenza della Sezione, descrivendo per filo e per segno le azioni riprovevoli commesse dall'agenzia per mano di suo padre e del malvagio dottor Peter Teleborian. Quest'ultimo è uno psichiatra senza scrupoli che ha distrutto l'adolescenza della ragazza durante il suo internamento oltre ad aver tentato di uccidere il padre dandogli fuoco. Il piano della Sezione e del dottor Teleborian è quello di redigere una perizia psichiatrica fasulla ed in questo modo vanificare l'attendibilità delle dichiarazione di Lisbeth. La prima mossa posta in essere dalla Sezione sarà quella di uccidere il padre di Lisbeth. Per difendere la ragazza entrerà nuovamente in gioco Mikael Blomkvist che cercherà di far cadere le accuse contro di lei per l'omicidio di suo padre, riuscendo a far venire a galla la verità e trovando i veri colpevoli. Dalla parte di Lisbeth e della verità si schiereranno anche Dragan Armanskiy, ex capo della ragazza, e alcuni agenti della Sapo desiderosi di eliminare dall'agenzia i componenti della Sezione Speciale di analisi.

