Luca Onestini e Soleil Sorgè/ Uomini e donne, Giulia De Lellis si unisce alla polemica di Valentina Vignali

Soleil Sorgè e Luca Onestini, trono classico

LUCA ONESTINI E SOLEIL SORGE', UOMINI E DONNE: ANCHE GIULIA DE LELLIS HA QUALCOSA DA DIRE - Era dai tempi di Alessia Cammarota che non si vedeva una corteggiatrice così presa di mira dai fan di Uomini e donne o dai suoi stessi ex protagonisti. Ancora una volta siamo qui a parlare di Luca Onestini e Soleil Sorgè. Sono in molti quelli che pensano che Luca sia pronta a scegliere la bella biondina ma solo per le polemiche e l'attenzione del pubblico del programma ha per loro e che dopo pochi mesi i due si lasceranno quando i riflettori si spegneranno su di loro. Resta il fatto che sono in molti quelli che continuano a bacchettare il comportamento di Soleil e non solo quelli che siedono con lei in studio ma anche persone che si limitano a fare da spettatori. Nei giorni scorsi è toccato a Valentina Vignali dira la sua a riguardo creando non poco scompiglio. La cestista ha usato Instagram Story per accusare Soleil di essere "altro" dicendo: "La persona che si lascia trasportare, che al primo sorrisino cede, che non si decide mai e sta un po’ di qua e un po’ di là non si chiama proprio indecisa, si chiama in un altro modo". La risposta di Soleil non si è lasciata attendere e la corteggiatrice ha ricambiato il "favore" sempre su Instagram invitando la cestista a pensare al basket visto che si trova in una squadra di serie c. Alle due si è unita anche Giulia De Lellis, di stanza a Zanzibar per un servizio fotografico. Cosa avrà detto l'ex corteggiatrice?

LUCA ONESTINI E SOLEIL SORGE', UOMINI E DONNE: ANCHE GIULIA DE LELLIS HA QUALCOSA DA DIRE - Giulia De Lellis attualmente si trova a Zanzibar senza il suo tronista di Uomini e donne. Andrea Damante è rimasto in Italia e si è dovuto separare dalla sua corteggiatrice per motivi di lavoro ma questo non ha tenuto Giulia lontana dal gossip e dai pettegolezzi visto che proprio ieri è tornata a parlare su Instagram Story per dire la sua sulla Vignali, andando quindi contro Soleil Sorgè, corteggiatrice di Luca Onestini. In particolare, Giulia ha voluto precisare che la Vignali è in serie C solo perchè ha scelto l'amore e non tutti al suo posto lo avrebbero fatto (frecciatina?). Infine, ha confermato di amare la cestista senza mai fare direttamente il nome di Soleil. Dall'alto della sua cultura e della sua intelligenza siamo sicuri che la neo corteggiatrice non si lascerà sfuggire questo piccolo particolare e che presto potrebbe tornare alla carica anche della dolce metà di Andrea Damante.

