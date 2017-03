MADE IN SUD/ Oggi, martedì 28 marzo 2017, non va in onda: ecco perché

Made in Sud

MADE IN SUD, OGGI NON VA IN ONDA (martedì 28 marzo 2017) - La comicità rimanda di un giorno sul piccolo schermo di Rai 2: Made in Sud, il programma dedicato alle risate e in diretta dall’Auditorium Rai di Napoli, non tornerà in scena stasera con una nuova puntata. Gli appassionati non devono temere, dal momento che la trasmissione ha solo traslocato al mercoledì (la terza puntata è infatti in programma per domani, 29 marzo 2017): in molti hanno ipotizzato che la scelta sia dipesa dai risultati di audience, non troppo convincenti, dei primi due appuntamenti. Made in Sud ha dato il via alla nuova edizione, con Gigi D’Alessio e non più Gigi & Ross alla guida, il 14 marzo scorso, con il 7% di share: il dato è sceso al 6.9% sette giorni fa. Forse non doversi più scontrare con il temibile avversario rappresentato da L’Isola dei Famosi renderà tutto molto più agevole: La porta rossa si è conclusa, la nuova collocazione in palinsesto è decisa, non resta che scoprire se i numeri relativi agli ascolti riusciranno a lievitare. Al posto di Made in Sud stasera su Rai 2 verrà trasmesso il film commedia “Quel mostro di suocera”, con Jennifer Lopez e Jane Fonda.

© Riproduzione Riservata.