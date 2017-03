MALENA/ La naufraga mostra il suo lato più fragile? (Isola dei Famosi 2017, oggi 28 marzo)

Malena

MALENA, CONFRONTO CON SAMANTHA DE GRENET (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 28 MARZO) - Inevitabile faccia a faccia tra due delle protagoniste dell'Isola dei Famosi 2017. Malena è finita in nomination con Giulio Base e Samantha De Grenet e non ha affatto digerito che proprio la sua ex amica De Grenet le abbia votato contro. Così, nelle ore scorse, le due hanno provato a chiarirsi e la showgirl televisiva ha detto alla donna che l'Isola è un gioco, è normale che prima o poi arrivasse il momento di nominarla. Inoltre, la De Grenet non ha affatto digerito il voltafaccia di Malena e di Nancy, le quali si sono schierate con Raz, e ha detto che la nomination è stata un atto dovuto. Tuttavia, in confessionale, si è detta contenta di aver chiarito con l'attrice di film a luci rosse mentre Malena non sembra essersi rincuorata dalla discussione e il rapporto tra le due sembra ormai compromesso per sempre.

MALENA, QUALE SARÀ IL SUO DESTINO NEL REALITY? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 28 MARZO) - Malena ha dimostrato di essere una concorrente lontana dalle tattiche, ha sempre cercato di affrontare le disavventure con serenità e allegria. Infatti, nel corso delle diverse dirette dall'Honduras, l'attrice ha spesso fatto battute strizzando l'occhio sul suo lavoro anche se nel corso delle settimane è emerso come la sua scelta abbia fatto soffrire moltissimo i suoi genitori, aprendo una crepa profonda. Ad oggi, inoltre, Malena, Nancy e Simone Susinna sembrano essere i personaggi più deboli di questa edizione dell'Isola dei Famosi e c'è da dire che potrebbe essere battuta al televoto proprio da coloro che una volta considerava i suoi più fedeli alleati e cioè Giulio Base e Samantha De Grenet. Sarà veramente così oppure il pubblico deciderà di premiarla per la correttezza?

MALENA, SORPRESA DA PARTE DELLA MADRE (ISOLA DEI FAMOSI, 28 MARZO) - Nella puntata dell'Isola dei Famosi 2017 dello scorso 21 marzo, Malena ha avuto una sorpresa veramente inaspettata. Dopo aver passato gli ultimi giorni ad essere insofferente per i pregiudizi legati alla sua professione, Alessia Marcuzzi le ha chiesto di allontanarsi dalla Palapa con un pretesto e sulla spiaggia la donna ha trovato una bottiglia contenente un messaggio scritto da sua madre che l'ha rassicurata sul loro rapporto. Tuttavia, per lei non è finito qui il bel momento. Sua madre, infatti, le è apparsa da dietro e le ha messo le braccia sulle spalle. A questo punto, Malena si è sciolta in un pianto disperato ed ha stretto sua madre. Un momento veramente emozionante che ha fatto commuovere tutti in studio, da Vladimir Luxuria fino ad Alessia Marcuzzi e molti degli ex concorrenti.

