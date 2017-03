MORENO DONADONI/ Chi la spunterà sulla spiaggia dei primitivi? (Isola dei Famosi 2017, oggi 28 marzo)

Moreno Donadoni

MORENO DONADONI, TENSIONI CON EVA GRIMALDI SULLA SPIAGGIA DEI PRIMITIVI (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 28 MARZO) - Moreno Donadoni è sicuramente uno dei personaggi più discussi di questa nuova edizione dell'Isola dei Famosi 2017. Nel corso della puntata del 14 marzo, il rapper ex vincitore di Amici è stato eliminato ma la produzione gli ha offerto una nuova possibilità, permettendogli di restare in gioco nell'isola primitiva, l'iniziale location del reality show. Moreno ha accettato di buon grado ma il 21 marzo è giunta sulla spiaggia anche l'altra eliminata, Eva Grimaldi. Nel corso delle ultime ore, tra i due sono scoppiate delle pesanti liti che hanno messo a repentaglio la loro amicizia e che renderanno sempre più difficile la scelta del pubblico su chi tra i due potrà rientrare durante la finalissima. Durante la notte, per esempio, Donadoni ha lasciato sola Eva per occuparsi del fuoco, ma questo atteggiamento è stato visto come un modo da parte del cantante di mettersi in mostra e la tensione tra i due è giunta alle stelle. La mattina dopo sembrava essere tornato il sereno tra i due: come li ritroveremo in puntata stasera?

MORENO DONADONI, IL CANTANTE METTE ZIZZANIA NEL REALITY (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 28 MARZO) - Moreno si è contraddistinto in questa esperienza all'Isola dei Famosi per essere stato abbastanza "pettegolo" a aver instillato il tarlo delle invidie e della gelosia, mettendo zizzania tra molti protagonisti. Molto discussa la sua dichiarazione su quanto avrebbe detto Raz Degan riguardo alla moglie di Massimo Ceccherini e che ha portato lo stesso comico toscano a lasciare il reality show. Per questo gesto, il ragazzo è stato molto criticato dai suoi compagni di viaggio e quando Moreno è stato eliminato dal televoto, Degan ha affermato che se ne sarebbe dovuto andare già da molte settimane. In effetti, Moreno ha alimentato diverse polemiche durante l'edizione: il percorso a L'isola dei Primitivi lo riscatterà agli occhi del pubblico?

MORENO DONADONI, LA SUA ESPERIENZA IN SOLITARIA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 28 MARZO) - Moreno è rientrato in gioco con la possibilità di trascorrere del tempo sull'Isola dei primitivi. Prima dell'arrivo di Eva Grimaldi, il ragazzo si è trovato ad affrontare tutte le intemperie dell'Honduras completamente da solo e la prima settimana non è stata certo delle migliori. Delle pioggie torrenziali si sono abbattute sulla spiaggia, non permettendo al rapper ex pupillo di Maria De Filippi di procacciarsi il cibo. Inoltre, il mal tempo è stato talmente grave che Donadoni ha avuto dei problemi anche a livello fisico. Si è procurato delle ferite alle mani e questo gli ha reso pressochè impossibile anche pescare. Quindi, una settimana da dimenticare ma che gli servirà per riscattare agli occhi del pubblico un'avventure nel reality non particolarmente brillante.

