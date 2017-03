Marco Cartasegna / Uomini e Donne, malore per il tronista: la registrazione del Trono Classico viene annullata

marco cartasegna

Marco Cartasegna a Uomini e Donne, malore per il tronista: la registrazione del Trono Classico viene annullata - La registrazione di Uomini e Donne prevista per oggi è stata annullata e dalle news che arrivano proprio in questi minuti pare che la causa sia stata il malore accusato da uno dei quattro tronisti: Marco Cartasegna. L'aggiornamento arriva dal Vicolo delle News e risponde a ciò che in molti si stanno chiedendo in questi minuti: cosa è accaduto di così grave da annullare la registrazione quando quasi tutti erano ormai pronti per entrare in studio? Pare proprio che Marco Cartasegna si è sentito male e a confermarlo sarebbe arrivata una foto postata su Instagram dal tronista, poi prontamente cancellata, che lo vedrebbe con una flebo attaccata al braccio. Marco sarebbe stato colpito da una colica, almeno sono queste le indiscrezioni lanciate dal noto portale che tuttavia annuncia che la foto in questione è stata comunque cancellata poco dopo, molto probabilmente su richiesta della redazione di Uomini e Donne. Solo quando Marco sarà guarito si potrà quindi decidere la data per la nuova registrazione del Trono Classico che comunque sarà sicuramente nei prossimi giorni, visto che la nuova puntata del Trono Classico è prevista per l'inizio della prossima settimana.

