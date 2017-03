Maria Monsè vs Karina Cascella/ Nuova lite o sarà pace da Barbara d'Urso? (Pomeriggio 5)

Maria Monsè vs Karina Cascella a Pomeriggio 5

MARIA MONSÈ VS KARINA CASCELLA: CHIARIMENTO O NUOVO CONFRONTO DA BARBARA D'URSO? (POMERIGGIO 5) - Maria Monsè e Karina Cascella tornano a Pomeriggio 5: ci sarà un chiarimento nello studio di Barbara d'Urso o un'altra lite in diretta? L'ex opinionista di Uomini e Donne è stata protagonista di un acceso diverbio nelle scorse settimane con la showgirl e la discussione ha coinvolto anche Patrizia Groppelli, che ha preso le difese di Karina Cascella, e Salvatore Paravia, marito di Maria Monsè.

La lite è scoppiata quando Karina ha espresso tutto il suo disappunto per l'atteggiamento della showgirl nei confronti della figlia che, a soli 10 anni, ha disegnato diversi abiti indossati dalla mamma. «Fatela giocare, la sfruttate tutto il giorno», ha aggiunto Patrizia Groppelli ai coniugi. Poi Karina Cascella ha fatto riferimento ad un'altra puntata di Pomeriggio 5: «Hai fatto partecipare tua figlia a un talk in cui alcune persone hanno criticato il tuo matrimonio. Sapevi che saresti stata attaccata, perché hai portato tua figlia in un contesto del genere?», l'attacco dell'opinionista a Maria Monsè, accusata di aver esposto esageratamente la bambina.

Il marito di Maria Monsè insinua che qualcuno in studio si sia sposato per interesse... #Pomeriggio5 #Canale5 pic.twitter.com/6gN8QOtwbC — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) 8 marzo 2017

La frecciata poi scoccata da Salvatore Paravia nei confronti di Karina Cascella non è stata ben accolta da quest'ultima. «Mi pare che in questo salotto ci sia chi, a differenza nostra, non si è sposato per amore», ha dichiarato il marito di Maria Monsè, a cui poi Karina Cascella ha replicato: «Questo tipo di donne lo dici a tua moglie. Come ti permetti? Fino a prova contraria è stata tua moglie a essere stata nominata in Vallettopoli, non io né Patrizia». Clicca qui per il video della lite.

