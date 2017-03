Morgan VS Mike Bird / Amici 2017, video: aria di tempesta tra i Bianchi, il coach sbotta contro il cantante

Morgan - Amici 16

AMICI 16 SERALE 2017, MORGAN ATTACCA MIKE BIRD – Aria di tempesta nella casa della Squadra Bianca dove, a pochi giorni dal secondo serale di Amici 16, Morgan è arrivato per assegnare i brani da eseguire ai cantanti. Una selezione accuratissima quella fatta da Marco Castoldi che, esattamente come faceva quando era giudice ad X Factor, non assegna ai propri allievi pezzi commerciali solo per portare il punto a casa. Il suo intento è ampliare la conoscenza musicale di Mike, Shady, Thomas e Lo Strego assegnando loro pezzi che hanno fatto la storia della musica. Purtroppo, però, le assegnazioni di Morgan non sono affatto piaciute a Mike Bird che si è sfogato così: “Di là fanno le figate, le cose che conoscono tutti - si è sfogato il cantante - Io devo tradurre un pezzo dei Pink Floyd, che nessuno sa chi sono, e devo cantare 'Ci vuole un fiore'. Ma come la canto? Delle cinque non ne canterei nemmeno una”. Lo sfogo di Mike Bird ha letteralmente fatto infuriare Morgan che, senza peli sulla lingua, ha attaccato i suoi allievi, in particolare Mike Bird, reo di voler fare il cantante ma di non sapere assolutamente nulla di musica. “Non sai un caz*o di musica, non parlare, stai zitto. È allucinante. Io sto lavorando per te, io sto lavorando per te, ma chi sei? Sei nessuno, la formica vale più di te. La formica si rende conto di quello che è, tu no. Tu mi stai insultando col tuo atteggiamento”. Dopo una sola puntata del serale di Amici 16, dunque, nella casa dei Bianchi c’è aria di tempesta.

