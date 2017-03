NANCY COPPOLA/ La naufraga arrabbiata con Raz? (Isola dei Famosi 2017, oggi 28 marzo)

Nancy Coppola

NANCY COPPOLA, SI ROMPE LA SUA AMICIZIA CON RAZ DEGAN? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, 28 MARZO) - Continua l'esperienza di Nancy Coppola all'interno dell'Isola dei Famosi 2017 e le ultime ore di permanenza sulla spiaggia dell'Homo Sapiens hanno avuto proprio la donna come grande protagonista. Infatti, la cantante neomelodica si è dimostrata molto delusa per l'atteggiamento sia di Raz Degan che di Simone Susinna. Nelle ultime settimane, la Coppola si è via via allontanata da Samantha De Grenet e ha solidarizzato con il regista israeliano, che ha procurato a lei e agli altri del pesce. Ma, dopo la prova ricompensa, Degan e Susinna non hanno ceduto parte delle cotolette di pollo alle donne dell'Isola e questo atteggiamento ha fatto soffrire molto la Coppola, la quale si è resa conto come non esistano più i gruppi dell'inizio. Ora l'importante è concludere nel migliore dei modi l'avventura, procacciandosi il cibo da soli. Inoltre, la Coppola e Malena non hanno preso bene il fatto che Degan non le stia più aiutando a cacciare lumache.

NANCY COPPOLA, LA CANTANTE MANCA DI PERSONALITÀ? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, 28 MARZO) - Mancando ormai pooco più di due settimane alla conclusione della dodicesima edizione dell'Isola dei Famosi 2017, sembrano delineati tutti i profili dei concorrenti. Nancy Coppola si è subito dimostrata come una donna allegra, solare e col sorriso sulle labbra, cercando di portare spesso il buonumore in spiaggia. Col passare del tempo, però, la sua verve si è spenta poco a poco e il suo spirito napoletano non basta per incoronarla come un personaggio memorabile del reality. Anzi, quello che è successo negli ultimi dieci giorni, con lo schierarsi della Coppola con Degan, non ha convinto del tutto il pubblico. Questa strategia, infatti, potrebbe rivoltarsi contro di lei in prossimità della finale.

NANCY COPPOLA, IN DIFFICOLTÀ PER LE PAROLE SUSSURRATE AL MARITO (ISOLA DEI FAMOSI, 28 MARZO) - Nancy Coppola, nella scorsa puntata, è stata oggetto anche di un emozionante incontro col marito che ha raggiunto l'Honduras per riabbracciarla. Nancy e l'uomo si sono stretti un abbraccio e Alessia Marcuzzi e Vladimir Luxuria hanno fatto i complimenti alla cantante per aver scelto un marito così disponibile, educato e gentile che porta sempre dei dolci ogni volta che si reca nella trasmissione. Tuttavia, delle parole della Coppola all'uomo hanno susciatato una polemica. Sembrerebbe che Nancy abbia sussurrato all'uomo di stare tranquillo visto che da lì a una settimana sarebbe tornata a casa e lo ha invitato a salutarle il bambino. Parole sicuramente molto ambigue, che in ogni caso non sembrano trovare riscontro dal momento che Nancy non è neanche in nomination, e comunque finirebbe sull'Isola dei Primitivi. Che i concorrenti abbiano perso il conto dei giorni?

© Riproduzione Riservata.