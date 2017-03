Oggi Uomini e Donne/ Anticipazioni: quale Trono va in onda? Botte da orbi per i tronisti! (28 marzo)

uomini e donne tronisti

Uomini e Donne, anticipazioni: oggi ancora in onda il Trono Classico con Marco e Luca ancora rivali, stavolta per Federica (28 marzo 2017) - Oggi a Uomini e Donne va in onda la seconda parte del Trono Classico che, dopo gli scontri tra Soleil e Giulia, riparte da un'altra corteggiatrice contesa: la bella Federica. Lei è uscita prima con Luca, per il quale ha organizzato un'esterna "sensoriale" con assaggi diversi associati alle sue corteggiatrici; il tronista si dice affascinato dalla sua bellezza e intelligenza ma non gli piace che esca anche con Marco. Ed ecco l'esterna con Cartasegna durante la quale Federica ammette di essere attratta da Luca e non mancano battute sagaci da parte del tronista rivale, che si dice "imbarazzato" per la prima volta mentre balla con lei. Alla fine Federica ammette di essere stata bene con Luca, ma ancora di più con Marco. Intanto tornati in studio Luca accusa Marco di non avere costruito nulla con nessuna ragazza, preoccupandosi solo di portare fuori le ragazze venute per lui, Federica invece ammette di avere cambiato idea mentre il pubblico in studio rumoreggia.

Uomini e Donne, anticipazioni: oggi ancora in onda il Trono Classico: Desirè e Rosa si contendono Mattia (28 marzo 2017) - Si passa così a parlare delle due troniste, Desirèe e Rosa, e si parte dall'esterna di Mattia con la seconda. Tra i due nuovi chiarimenti su Alex ma anche abbracci e tenerezze; tornati in studio la De Filippi nota però che Desirèe non ha guardato l'esterna - "Per fastidio" - commenta la tronista, mentre Mattia apprezza e Rosa ironizza. Mattia è uscito anche con Desirèe, i due si sono incontrati sulla spiaggia e hanno mangiato pane e banane. Il corteggiatore ammette che con lei si è sentito a suo agio - come a casa - descrive, e dice di trovarsi meglio con lei che con Rosa, sulla quale ha ancora qualche dubbio. Desirèe esce anche con Domenico che si dichiara poi per lei così come Alex si dichiara per Rosa. Intanto è sempre Maria De Filippi a notare il volto cupo di Rosa che svela sia dovuto alla diffidenza di Mattia; intanto anche Gianni Sperti ha una segnalazione che è su Alex - domenica passeggiava con una ragazza - e il corteggiatore conferma - si era una mia amica - e la cosa si spegne in pochi istanti.

© Riproduzione Riservata.