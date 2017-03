Oroscopo Paolo Fox / Classifica dei segni a I Fatti Vostri e previsioni oggi 28 Marzo 2017

Oroscopo Paolo Fox e classifica dei segni (LaPresse)

OROSCOPO PAOLO FOX, CLASSIFICA E PREVISIONI A MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA E ANCHE SU LATTEMIELE: L'ANALISI Che cosa ci diranno le stelle per oggi, martedì 28 marzo? L'Oroscopo di Paolo Fox promette importanti rivoluzioni, soprattutto per chi potrà godere del favore delle stelle. Nell'attesa della classifica del giorno a I Fatti Vostri, l'astrologo a LatteMiele ci avvisa che oggi i transiti sono cambiati del tutto, donando forza ed energia a chi ultimamente si è sentito piuttosto stanco. Ovviamente non sarà un cielo adatto a tutti, anche se alcuni segni, come l'Ariete, potrebbero mostrarsi preoccupare per dei tagli che in realtà si riveleranno utili. Il Toro sarà invece in recupero, anche se il portafogli continua a piangere, in previsione di un aprile sorprendente per i cuori solitari. Una situazione simile a quella del Gemelli, che sono alla ricerca di una sicurezza e certezza, specie nel settore delle relazioni. Al loro fianco troviamo il Cancro, sempre più nervoso, che dovrà fare dei cambiamenti professionali. E mentre il Leone dovrà fare, suo malgrado, delle scelte, la Vergine si riaffaccia all'amore dopo aver concluso una storia. La Bilancia adesso è vincente, ma aprile non sarà così favorevole, così come lo Scorpione non cessa di essere scorbutico ed intraprende sempre delle battaglie. Queste ultime verranno vine invece dal Sagittario, ma non negli ultimi due giorni del mese. Il Capricorno si presenta nervoso e agitato, anche perché tutto ciò che ha ottenuto in questo periodo, ha comportato una discreta fatica. Pensieri nella mente dell'Acquario, che potrà contare su un fine settimana di recupero, così come i Pesci, che presto dovranno fare quella scelta da cui cercano di fuggire.

OROSCOPO PAOLO FOX: CLASSIFICA E PREVISIONI DEL 28 MARZO A I FATTI VOSTRI. ARIETE, BILANCIA, CAPRICORNO, LEONE E GLI ALTRI SEGNI - Paolo Fox e le sue previsioni dell'Oroscopo 2017 ci attendono anche per oggi, martedì 28 marzo 2017, nel nuovo appuntamento con I Fatti Vostri. Il brillante astrologo è pronto a rivelarci tutti i segreti delle stelle per questa giornata. Non mancherà inoltre la sua preziosa classifica, che decreterà quanti astri lucenti ha conquistato il nostro segno. Nella puntata di ieri abbiamo vissto vincenti Gemelli, Toro e Scorpione, mentre solo due stellette sono state conquistate da Bilancia e Capricorno. Nel dettaglio, i nati della Bilancia dovranno avere a che fare con un po' di stanchezza e riflessione, soprattutto in caso di problemi. Giove è favorevole, ma la Bilancia non sa come si svilupperanno alcuni progetti e situazioni. Molte cose sono da rivedere, come le collaborazioni e le relazioni. Anche i nati Capricorno hanno molti pensieri, per via di alcuni problemi avvenuti negli ultimi sei mesi. Ora si vorrebbe solo ripartire, ma ci sono dei dubbi riguardo a responsabilità e finanze. Qualcuno potrebbe inoltre essere preoccupato per un familiare ed amico. Si uscirà comunque da questa fase di stress. Ottimo cielo invece per i Pesci, che potranno risultare vincenti nelle relazioni. Alcuni però sono pigri e sconvolti, anche in previsione di progetti per il futuro. Famiglia in primo piano per il Toro, soprattutto per chi ha l'età adatta per fare un figlio. Altri potrebbero trovare un nuovo lavoro e si cercano persone solide con cui collaborare. I Gemelli fanno buon viso a cattivo gioco, ma grazie a Giove ci potrebbero essere delle novità, a discapito dell'opposizione di Saturno. Infine il passionale Scorpione, che ora è più contento e che potrebbe aver ricevuto una notizia importante, sia di lavoro che per quanto riguarda il rapporto con gli altri. Clicca qui per rivedere l'Oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri della puntata di ieri.

I FATTI VOSTRI, ANTICIPAZIONI DEL 28 MARZO 2017 - Ritorna I Fatti Vostri con una nuova puntata per questo martedì 28 marzo 2017, capitanata dallo storico Giancarlo Magalli. Il conduttore ci guiderà attraverso nuove inchieste ed approfondimenti, spaziando dall'attualità alla cronaca, fino ad arrivare alle tematiche sociali con un focus sulle vite di italiani comuni. Persone come tutti, vicini alla popolazione, che condividono la loro esperienza con i telespettatori. In seguito all'arrivo dell'ora legale non si poteva infatti che parlare di insonnia e di tutti i metodi per combatterla. Ma anche come prevenirla, come ha illustrato ieri il dottor Giovanni Angiolini. Tutto parte dall'alimentazione, ci ricorda Irma D'Aria, che durante la scorsa puntata ci ha mostrato come fare una colazione sana e antiossidante, in modo da prevenire la vecchiaia e stimolare una pelle giovane e fresca. Per la Rubrica Hit Parade, Marcello Cirillo ha interpretato invece una canzone storica della nostra musica italiana: "Sì, la vita è tutta un quiz".

© Riproduzione Riservata.