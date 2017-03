Pronostico Isola dei Famosi 2017 / Chi sarà eliminato tra Samantha, Giulio e Malena? L'esito è chiaro...

Samantha De Grenet, Isola dei famosi 2017

Isola dei Famosi 2017: chi sarà eliminato tra Samantha De Grenet, Giulio Base e Malena? Il pronostico - Manca poco alla nuova diretta dell'Isola dei Famosi che questa sera giunge alla sua nona puntata. A giocarsi un posto sull'Isola questa settimana sono Malena, Giulio Base e Samantha De Grenet ma ormai appare sempre più chiaro a chi dei tre toccherà andare via. Stando alle prime anticipazioni lanciate dal giornalista Alberto Dandolo su Dagospia, potrebbe essere la "Regina" dell'Isola a dover andar via: "I fan di Malena possono stare tranquilli. La pupilla di Ricco Siffredi stasera resterà sull'Isola - scrive Danfolo, che poi aggiunge - Al televoto (ancora aperto) se la contendono la bombastica Samantha De Grenet e il soporifero Giulio Base". Proprio Giulio sarà uno dei protagonisti assoluti di questa nuova puntata, così come Raz Degan. Si parlerà infatti del "cambio di rotta" di Simone Susinna che questa settimana ha consolidato il suo rapporto con Raz, allontanandosi dal resto del gruppo e soprattutto da Giulio e Samantha. Si può infatti dire che l'Isola dei Famosi è attualmente divisa in tre "duetti": Giulio e Samantha da una parte, Nancy e Malena al centro e dalla parte opposta Raz e appunto Simone Susinna. Non bisogna infine dimenticare che sull'Isola dei Primitivi ci sono Moreno e Eva Grimaldi che questa sera vedranno arrivare un altro naufrago che para sarà proprio Samantha De Grenet.

