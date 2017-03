QUANTICO 2 / Anticipazioni, al via la seconda parte della stagione: ci sono due gruppi di terroristi!

Quantico 2, in prima Tv assoluta su Fox

QUANTICO 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, martedì 27 dicembre 2016, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di Quantico 2, in prima Tv assoluta. Si tratta dell'ottava puntata, dal titolo "Odenvy". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Ritorna nella prima serata della Fox di oggi, martedì 28 marzo 2017, la serie tv culto Quantico 2, in prima Tv assoluta. La pausa invernale è ormai finita e con il nono episodio, dal titolo "Cleopatra", ritorneremo ad occuparci di Alex e del resto delle reclute della Farm. Li abbiamo lasciati in una situazione spinosa, dopo diverse rivelazioni shock. Il personaggio di Priyanka Chopra non sembra tuttavia aver dismesso i panni di giustiziere solitario, tanto da introdursi nell'edificio in cui si trovano i terroristi. A farne le spese saranno piuttosto Ryan, Dayana e Leon, che saranno contattati dal contatto misterioso e coinvolti in un nuovo omicidio. Tuttavia, la novità più sconvolgente è il coinvolgimento di Ryan, interpretato da Jake McLaughlin, con il CLF. Fa davvero parte dei terroristi? Un vero smacco per Alex, se così fosse, soprattutto per il rapporto sentimentale che c'è fra loro. Eppure non è la prima volta che l'agente dell'FBI si trova alle prese con dubbi riguardo al fidanzato. La puntata di questa sera ci rivelerà qualosa di più a riguardo, così come al coinvolgimento di Miranda. Che ruolo avrà? Avremo modo di rivedere anche un personaggio della prima stagione, l'attrice Eliza Coupe, che abbiamo conosciuto nei panni di Hannah Wyaland. L'ex moglie di Ryan ha sempre dato filo da torcere alla sua rivale in amore, non risparmiandola nemmeno sul lavoro. Anche in questo caso, Alex dovrà affrontare nuovi sospetti da parte dell'FBI, che inizierà a pensare a lei come possibile terrorista. Ed è qui che entrerà in gioco Miranda, prelevando ancora una volta la sua beniamina e rivelando una verità scottante sul proprio conto. Vedremo qualcun altro dei protagonisti soccombere per volere dei terroristi? A questo si aggiungeranno diversi stravolgimenti della trama, che ci parleranno anche delle gemelle. Abbiamo visto più di una volta cone Nimah e Rayna siano perfettamente intercambiabili e non è chiaro chi sia una o l'altra. Siamo sicuri che fino ad ora abbiamo assistito a ciò che crediamo? Lo show è noto per sollevare dubbi e concentrarsi su piccoli indizi, per poi sviare l'attenzione ed affondare il colpo con rivelazioni importanti e scene eclatanti. Lo abbiamo vissuto per esempio con la morte del personaggio di Tate Ellington, alias Simon Asher, che ha voluto sacrificarsi pur di salvare la vita non solo ai suoi amici, ma a migliaia di persone. In attesa di scoprire tutte le novità di Quantico 2, sarà possibile rimanere in contatto con le news della serie Tv collegandosi al sito ufficiale Facebook, disponibile a questo indirizzo.

QUANTICO 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA 28 MARZO 2017, EPISODIO 9 "CLEOPATRA" - In seguito agli avvenimenti dell'ultimo episodio di Quantico 2, Alex viene portata al quartier generale dell'FBI, dove verrà messa in discussione da Hannah riguardo al suo possibile coinvolgimento con i terroristi. Alex le riferisce che Harry, Leon, Dayana e Sebastian si trovano ancora all'interno dell'area di crisi e che chiunque di loro potrebbe far parte del gruppo di terroristi. Hannah si rifiuta però di credere alle sue parole, fino a che Alex non le rivela, dolorosamente, che anche Ryan fa parte del CLF. Hannah non è ancora convinta, ma chiede a Shelby di passare al vaglio le registrazioni audio degli interrogatori e di trovare qualcosa di solido per provare le teorie di Alex. Più tardi, Shelby ha una scoperta interessante. I terroristi con cui hanno a che fare non fanno parte della CLF, ma in realtà di un gruppo che è a caccia degli altri ribelli. Scopre inoltre che Dayana e Mie Murray, che verrà ucciso durante l'interrogatorio di Alex, sono in realtà agenti della CLF inviati per ucideere un agente della CIA a Surabaya. Hannah e Shelby decidono infine di lasciare Alex da sola in camera, chiedendole di rimanere, ma Miranda irromperà nella stanza e la preleverà. Puntandole una pistola contro, non solo le rivelerà di essere una dei terroristi, ma le imporrà anche di mettersi alla guida della sua auto.

