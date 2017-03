QUEL MOSTRO DI SUOCERA/ Su Rai 2 il film con Jennifer Lopez (oggi, 28 marzo 2017)

film prima serata

QUEL MOSTRO DI SUOCERA, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 28 MARZO 2017: IL CAST - Quel mostro di suocera, il film in onda su Rai 2 oggi, martedì 28 marzo 2017 alle ore 21.05. Una pellicola di genere commedia prodotta in USA nel 2005 con il titolo originale Monster in Law ed è stata diretta dal regista australiano Robert Luketic. Tra gli interpreti principali troviamo due grandi attrici del calibro di Jennifer Lopez e Jane Fonda. Ma scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

QUEL MOSTRO DI SUOCERA, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 28 MARZO 2017: LA TRAMA - Charlie Cantilini, interpretata da Jennifer Lopez, è una ragazza dalla storia familiare tormentata e non ha un lavoro fisso. Lavora saltuariamente come dog sitter, cameriera ed istruttrice di basket. La sua più grande passione è però la pittura, per cui conserva un talento innato. Durante una delle passeggiate in spiaggia con i suoi cani incontra Kevin Fields, un giovane ed affascinante medico, figlio di una vera e propria star della televisione americana. I due si rincontreranno e dopo essersi conosciuti si fidanzeranno. Le cose tra i due sembrano andare per il verso giusto, fino a quando la madre di Kevin non invita entrambi a pranzo. Viola, la madre di Kevin, è una celebre giornalista che ormai non esercita più la sua professione per via di un catastrofico crollo di nervi avvenuto in diretta tv. La donna, assistita costantemente dalla sua manager Ruby, è malvagia ed alcolizzata. Il primo incontro tra Charlie e Viola non va nel migliore dei modi. La ragazza, semplice e poco appariscente, non piace alla madre di Kevin che desidererebbe per il figlio una persona più sofisticata. A porre la ciliegina sulla torta alla già melodrammatica situazione ci penserà Kevin che chiederà la mano di Charlie. Nel frattempo quest'ultima decide di investigare sulla perfida suocera che inizia ad escogitare una serie di piani per rovinare il rapporto tra i due. La situazione precipita quando Viola comunica di voler organizzare per filo e per segno il matrimonio tra lei e suo figlio. Al rifiuto di Charlie, Viola simulerà un malore. Un neuropsichiatra consiglierà cosi a Kevin di stare particolarmente vicino alla madre che quindi si trasferirà per un periodo a casa di Charlie e Kevin. Viola inizia così ad escogitare dispetti continui ai danni della povera Charlie che disperata sfogerà la sua frustrazione con i suoi amici Remy e Morgan. Quest'ultimo, frugando della stanza di Viola, scoprirà che quest'ultima sta indagando su Charlie ed inoltre non sta assumendo farmaci contro l'ansia, bensì semplici vitamine. Da questo momento in poi Charlie metterà in atto un piano per vendicarsi.

