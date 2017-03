RAZ DEGAN/ Il naufrago ha già vinto agli occhi del pubblico? (Isola dei Famosi 2017, oggi 28 marzo)

Raz Degan

RAZ DEGAN, LA FAME SI FA SENTIRE IN HONDURAS: IL NAUFRAGO PARLA DI CANNIBALISMO... (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 28 MARZO) - Raz Degan, a L'Isola dei Famosi 2017, sembra non essere del tutto indifferente a nervosismi e disagi. C'è da dire che la prima prova ricompensa della settimana, vinta dalla coppia formata dall'israeliano e da Simone Susinna, ha fatto parecchio discutere: non sono mancati dei i risentimenti, specialmente da parte di Samantha De Grenet, Malena e Nancy Coppola, che avrebbero preferito un'organizzazione diversa delle coppie. La faccenda ha fatto discutere il pubblico, ma anche il commento di Raz Degan in confessionale non ha lasciato indifferenti i telespettatori. Il naufrago ha confessato che avrebbe voluto pescare per gli altri, per fare in modo che tutto filasse liscio: “Ho voglia di pescare un pesce grande per sfamare la regina e gli altri" ha ammesso, aggiungendo scherzando con un sorrisetto velato "perchè tra un po' scatta il cannibalismo". La tensione e la fame si fanno davvero sentire in Honduras, e anche Raz - sempre un po' distante, ma mai poco obiettivo - sembra essersene accorto, allarmando il pubblico con questo commento decisamente anomalo. In seguito, la redazione ha offerto una nuova prova ricompensa, di cui hanno potuto godere Nancy e Simone: le pance sono davvero vuote, dopo più di 55 giorni lontani dall'Italia, e la tensione in tema cibo è palpabile…Se ne discuterà anche durante la nona diretta di oggi? Clicca qui per vedere il video del momento (le parole di Raz Degan dal minuto 14.28). (Aggiornamento di Maria Ravanelli)

RAZ DEGAN: L'ATTORE ISTRAELIANO IN FINALE? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 28 MARZO) - L'attore israeliano è ormai in finale virtualmente all'Isola dei Famosi 2017. Di più, Raz Degan ha ottime possibilità di arrivare alla vittoria dell'edizione. Gode infatti della stima illimitata del pubblico da casa. Per Raz l'avventura all'isola è iniziata nel segno della condivisione e dell'insegnamento al resto dei naufraghi. Nella prima settimana, in particolare, aveva legato con Andrea Marcaccini e Simone Susinna, i due modelli. Successivamente, però, qualcosa si è rotto, in occasione della prima nomination da parte del gruppo. Da qui in poi una frattura insanabile ha portato Raz Degan a isolarsi dal resto del gruppo, che intanto continuava ad essere sotto l'egida di Samantha De Grenet, oltre che del regista Giulio Base. La popolarità di Raz cresceva però ogni giorno di più, come si è evinto non soltanto dai risultati del televoto di ogni settimana, che davano sempre ragione al modello israeliano, ma anche dagli applausi del pubblico, che incoraggiavano Degan a continuare sulla sua strada. A farne le spese, oltre la 'Roma Bene', anche il rapper Moreno Donadoni, uno dei primi Big a uscire dal gioco, salvo poi essere ripescato sull'isola primitiva, dove tutt'ora è confinato. Raz Degan ha fatto della coerenza uno dei suoi motti preferiti, andando contro tutti gli altri naufraghi, che fino alla settimana scorsa si schieravano con Moreno, anziché con lui. Per sua fortuna, dall'Italia è arrivata anche Paola Barale, oltre che Rocco Siffredi, quest'ultimo determinante per scoperchiare il vaso di Pandora contenente le strategie di Samantha e Giulio Base.

RAZ DEGAN: L'ATTORE ISTRAELIANO E LA RIVINCITA SUI NAUFRAGHI (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 28 MARZO) - Nel corso dell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi 2017, andata in onda la scorsa settimana, abbiamo assistito alla rivincita completa di Raz Degan. Prima è arrivato l'esito del televoto. Con Raz, in nomination c'erano Eva e Simone. A vincere sono stati i due uomini, con la Grimaldi che ha dunque dovuto abbandonare il reality. Subito dopo l'esito del televoto, Alessia Marcuzzi ha chiesto ai naufraghi di schierarsi con chi avrebbero voluto arrivare in finale. A sorpresa, Simone, Malena e Nancy, cambiando completamente opinione in 7 giorni, hanno scelto di affiancare Raz Degan, lasciando dunque soli Samantha e Giulio Base. Una scelta non scontata, con Raz visibilmente commosso per come era riuscito a far cambiare agli altri naufraghi l'opinione su di lui. È stata poi la volta della prova leader. Raz Degan è riuscito a superare Nancy Coppola in una prova di apnea, resistendo più a lungo sott'acqua. La vendetta, ora, poteva compiersi. Raz infatti, dopo aver ascoltato l'esito delle nomination del gruppo, con Giulio e Malena in nomination, ha deciso di mandare al televoto la regina Samantha De Grenet, ponendo così fine alla sua immunità, che durava ormai da 50 giorni. Giulio e Samantha, per la prima volta, sono in nomination. Nel corso della serata di martedì scorso sono poi stati trasmessi alcuni spezzoni della notte trascorsa tra Paola Barale e Raz Degan.

© Riproduzione Riservata.