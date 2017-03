SAMANTHA DE GRENET/ La 'regina' ha perso ogni potere? (Isola dei Famosi, oggi 28 marzo)

Samantha De Grenet

SAMANTHA DE GRENET, IL CROLLO DELLA REGINA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 28 MARZO) - Continuano le tensioni e i malumori all'Isola dei Famosi 2017. Nel corso delle ultime ore stanno cambiando a vista d'occhio gli equilibri del reality con protagonisti vip più famosi della tv e al centro c'è sempre colei che è stata considerata, a tutti gli effetti, la regina di questa edizione, e cioè Samanta De Grenet. Ebbene, è stato diffuso un fuori onda che riprende un battibecco tra la showgirl e l'attore Raz Degan subito dopo che quest'ulimo ha vinto la prova leader. Degan si è detto felicissimo di questo in modo da poter nominare sia Giulio Base che Samantha De Grenet e mandarli fuori entrambi. La De Grenet, però, ha frenato l'entusiasmo di Degan, dicendogli che magari ora ne manderà fuori uno di loro due, ma poi lui stesso si ritroverà contro o lei o Giulio Base e potrebbe fare una fine spiacevole. A questo punto, Degan ha tacciato la De Grenet di essere falsa e, ormai, sembra chiaro come la leader di questa edizione abbia perso il suo scettro. Sull'Isola le si sono schierati tutti contro.

SAMANTHA DE GRENET, IL GESTO DI RAZ LE FA RIACQUISTARE PUNTI (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 28 MARZO) - I consensi di Samantha De Grenet sono venuti meno di puntata in puntata. La showgirl di questa edizione dell'Isola dei Famosi 2017 si è ritrovata ad essere abbandonata da tutti. Anche Malena ha avuto modo di dire la sua sulla donna e si è detta molto offesa per essere stata nominata. Le due hanno avuto un confronto in cui Samantha ha cercato di affermare la sua buonafede, senza grande successo. Il rapporto tra le ex amiche è ormai compromesso. Solo un gesto di Simone Susinna e Raz Degan sembra aver fatto ritrovare la complicità alle concorrenti. Infatti, i due uomini si sono aggiudicati la cotoletta di pollo della prova ricompensa: in quell'occasione, complice una sbagliata organizzazione delle squadre, è emersa un po' la solidarietà femminile, con la De Grenet che ha calcato molto la mano per riportare le concorrenti dalla sua parte.

SAMANTHA DE GRENET, IL PERSONAGGIO PIÙ DISCUSSO (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 28 MARZO) - Samantha De Grenet è il personaggio dell'Isola Dei Famosi più controverso di questa edizione. È partita odiata dai telespettatori che l'hanno considerata troppo polemica ma nel giro di alcune puntate il suo consenso è salito alle stelle, diventando amatissima e candidata alla vittoria. Tuttavia, Raz Degan prima e Rocco Siffredi poi hanno affermato come la De Grenet sia una vera e propria leader nel reality e che abbia manipolato tutti tramite la sua falsità. Vere o no queste affermazioni c'è da dire che la De Grenet è sicuramente colei che verrà ricordata maggiormente di questa edizione del reality, proprii per il percorso così tortuoso portato in scena. Il suo carisma, la sua personalità meritano indubbiamente una menzione speciale nelle critiche al reality show.

© Riproduzione Riservata.