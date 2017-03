SIMONE SUSINNA/ Una vittoria con polemiche? (Isola dei Famosi 2017, 28 marzo)

Simone Susinna

SIMONE SUSINNA, TUTTI CONTRO LUI E RAZ DEGAN? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, 28 MARZO) - È sempre rimasto in secondo piano rispetto agli altri naufraghi, ma nelle ultime puntate è tornato a ribalta. È Simone Susinna, il giovane modello che si è ritrovato ad essere una delle "schegge impazzite" dell'Isola dei Famosi 2017. Infatti, il ragazzo ha tradito il suo gruppo originario e si è schierato totalmente dalla parte di Raz Degan, diventadone il principale sostenitore. Nel corso delle ultime ore, Susinna ha però dovuto sopportare l'ira degli altri compagni di viaggio, i quali si sono scagliati contro di lui e contro Raz Degan dopo la prova ricompensa. Infatti, l'attore e regista israeliano e il modello hanno gareggiato insieme e si sono portati a casa la vittoria ottenendo la possibilità di mangiare due cotolette. Gli altri concorrenti sono restati a guardare i due e sono diventati furiosi. Malena, Nancy e Samantha non hanno preso di buon grado questo gesto, sopratutto perché avrebbero preferito un'altra partizione dei gruppi per gareggiare, proprio come suggerito dall'inviato Stefano Bettarini. Questo atteggiamento di Susinna, sempre più schierato verso Degan, sarà controproducente?

SIMONE SUSINNA, IL BELLO CHE NON BALLA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, 28 MARZO) - Simone Susinna, alla luce del fatto che l'Isola dei Famosi 2017 sia ormai giunta quasi al termine, potrebbe essere considerato come la versione al femminile di Nancy Coppola. Durante la sua partecipazione al reality non si è mai esposto più di tanto, dimostrandosi fin dall'inizio fedele al regno di Samantha De Grenet e vivendo di luce riflessa. Tuttavia, improvvisamente, sembra aver svelato finalmente la sua vera natura mostrandosi come un abile stratega pronto a passare dalla parte del "nemico" numero uno Raz Degan. I due hanno legato molto, Degan lo ha anche aiutato dopo un malore. Questa amicizia, però, potrebbe essere controprucente per il modello: staremo a vedere...

SIMONE SUSINNA, L'AMICIZIA CON RAZ UN'ARMA A DOPPIO TAGLIO? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, 28 MARZO) - Nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi 2017, Samantha e Simone Susinna si sono affrontati a muso duro dato che Samantha ha accusato il ragazzo di essere uno stratega. "Siete diventati grandi amici adesso, siete cip e ciop. Spero per te che la tua sia una buona strategia". Lui però ha detto a lei che dovrebbe cambiare atteggiamento per non fare una brutta figura. Insomma, la tensione sembra arrivata veramente alle stelle e il gruppo orginario si è spaccato pesantemente, con Susinna e Degan sempre più distanti dagli altri.

