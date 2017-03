STEFANO BETTARINI / L’emblematico post su Instagram (Isola dei famosi 2017, 28 marzo)

L'Isola dei Famosi

STEFANO BETTARINI, L’INVIATO NEL REALITY DI CANALE 5: L’AMLETICO POST SU INSTAGRAM (ISOLA DEI FAMOSI 2017, 28 MARZO) – Tra poche ore viene mandato in onda nella prima serata di Canale 5 un nuovo appassionante appuntamento con il reality l’Isola dei famosi 2017 condotto da Alessia Marcuzzi con il supporto di Vladimir Luxuria nei panni di opinionista fisso in studio e di Stefano Bettarini quale inviato speciale nel mare dell’Honduras. Proprio Bettarini è stato e continua ad essere uno dei valori aggiunti del programma con il suo saper sempre e comunque fare notizia ed attirare l’attenzione da parte del pubblico. Infatti, ha fatto riflettere e non poco un suo post alquanto sibilino pubblicato sul proprio profilo Instagram nel quale appare una foto in primo piano dell’ex calciatore dietro una delle telecamere usate per effettuare le riprese. Nel post si legge: ”Credo davvero che ci siano cose che nessuno riesce a vedere prima che vengano riprese”. Secondo molti le parole di Bettarini farebbero riferimento ad alcuni episodi accaduti tra i naufraghi che ancora non sono stati mostrati al pubblico. Sarà effettivamente così?

STEFANO BETTARINI, L’INVIATO NEL REALITY DI CANALE 5: ECCO IL VERO MOTIVO DELL’ADDIO DELLA MELLO (ISOLA DEI FAMOSI 2017, 28 MARZO) – La love story tra l’inviato del reality Stefano Bettarini e la bella ex naufraga e modella brasiliana Dayane Maello, ha monopolizzato alcune settimane del programma condotto dalla Marcuzzi. Un amore nato sull’isola e finito dopo pochi giorni il ritorno a Milano da parte della Mello nel frattempo eliminata dal televoto. Una rottura che la Mello aveva attribuito all’eccessiva gelosia dell’ex calciatore della Fiorentina che dal proprio canto aveva prontamente provveduto a rispondere con le rime alle dichiarazioni rilasciate dalla brasiliana ad alcune riviste italiane. Tuttavia secondo quanto riportato dal giornalista Carlo Mondonico su Novella 2000, il motivo della rottura della Mello non sarebbe la gelosia di Bettarini bensì la comparsa di un nuovo uomo nella sua vita privata. Si tratterebbe del giovane imprenditore Mimmo Gravino che secondo lo stesso giornalista “ama divertirsi e conquistare donne (tra le sue ex Guendalina Canessa e Francesca Fioretti) anche senza mandare continuamente messaggini”. Non resta che attendere per appurare la realtà dei fatti.

