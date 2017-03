Stefano De Martino (foto da Instagram)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL BALLERINO A NAPOLI TRA AMICI E RISATE (OGGI, 28 MARZO 2017) - Stefano De Martino è sempre sotto ai riflettori, ed è probabile che lo sarà ancora di più durante le prossime settimane: lo scorso sabato ha infatti preso il via il serale di Amici di Maria De Filippi, dove l’ex di Belen Rodriguez ricopre il ruolo di ballerino, e non solo. Le occasioni di ritrovarlo sul piccolo schermo, dunque, non mancheranno: dopo la registrazione della seconda puntata del talent (in programma il prossimo 1 aprile), Stefano De Martino ha però deciso di prendersi una piccola pausa, ed è tornato in quel di Napoli, per trascorrere un po’ di tempo tra amici e relax. Nella sezione dedicata alle Instagram Stories il ballerino ha condiviso alcune immagini di Torre Annunziata, il paese da cui proviene, e anche due brevi clip che lo mostrano al tavolo di un ristorante, e tranquillo mentre cammina per strada, tra scherzi e risate. Lo scorso weekend il pubblico lo ha per esempio visto impegnato al fianco di Vittoria, ballerina della squadra dei Blu, che si è esibita sulle note di “Sexy and I know it” e “Anche un uomo”. Con loro anche Marcello Sacchetta e diversi altri talenti del programma (clicca qui per il video da WittyTv): su quali altre coreografie lo vedremo impegnato?

